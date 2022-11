Jaroslava Obermaierová neměla na muže štěstí. Svého pravého nikdy nenašla

Většina z nás zná herečku Jaroslavu Obermaierovou zejména z její role v seriálu Ulice, zahrála si ale mimo jiné i ve filmech Vrásky z lásky, Kameňák, Konec básníků v Čechách a nespočtu dalších. Účinkovala také v celé řadě divadelních her, na jevišti Národního divadla se dokonce objevila už v 10 letech.

Zatímco její profesní kariéra vzkvétala, v jejím osobním životě se jí dařilo čím dál tím méně. Herečka byla v době svého mládí idolem krásy a snem mnoha mužů, o nápadníky tedy rozhodně neměla nouzi.

Široký výběr ale není zárukou toho, že opravdu najdete to, co hledáte. To se bohužel potvrdilo i samotné herečce, která ani po nesčetných pokusech o nalezení "toho pravého" úspěšná nebyla.

Vztahu s Pavlatou si nevážila

Jaroslava si zkrátka vždy vybírala muže, kteří se k ní nechovali zrovna nejlépe. Dokonce ale ani samotná herečka není tak úplně bez viny. Jeden čas totiž tvořila dvojici i s hercem Michalem Pavlatou, který pro ni udělal, co jí na očích viděl, Obermaierová si toho tehdy příliš nevážila a několik let ho údajně podváděla s jinými nápadníky.

Tyranie a rozvod

Nakonec se oženila s Richardem Čechem, o pohádkové manželství ale rozhodně nešlo.

Její manžel ji tehdy nejen využíval, ale dokonce i fyzicky týral, nakonec spolu měli syna Jarouška, který se narodil s fyzickým postižením. V dětství navíc prodělal hned několik závažných onemocnění a do dnešního dne trpí psychickými problémy a potížemi s dýcháním. Obermaierová nakonec zůstala na výchovu syna sama, číšník a taxikář Richard Čech o něj totiž neměl zájem.

S Čechem se poté naštěstí rozvedla, na den, ve kterém jejich společné manželství nadobro ukončili, vzpomíná jako na nejšťastnější den jejího života. „Trvalo to jen dva roky. Díky bohu, protože to by asi dopadlo fakt špatně,“ vzpomínala Jaroslava.

Vztah s tyranským manželem herečku od mužů, zdá se, nadobro odradil. Po konci svého manželství si totiž už nikdy žádný dlouhodobý vztah nenašla.

