Radek Brzobohatý: Třikrát před oltářem i na prahu smrti. Temná předpověď se vyplnila do posledního písmenka

Jsou muži, kteří jdou životem a postupem doby zkrátka stárnou. Ale pak jsou také takoví, kteří s každým dalším rokem nabírají stále větší kouzlo, charisma, které kolem sebe šíří, by se postupem doby snad dalo krájet. Jistě si několik takových – zvláště z okruhu těch známých – vybavíme. A když už bychom se tak trochu zasnili, jako jeden z prvních nám jistě vyvstane na mysli Pan herec Radoslav Brzobohatý.

Místo do světa zamířil na jeviště

Budoucí vynikající herec se sice narodil na Slovensku, ale dětství prožil na Valašsku a na svůj původ rád vzpomínal. I když nejprve na přání svých rodičů studoval na gymnáziu, odkud měl zamířit na studium techniky a pak rovnou na moře - jako jeho mužští předci, školu ale kvůli alkoholovému problému nedokončil a po vyloučení se vyučil mechanikem. Jenže to nebylo nic pro jeho uměleckou duši, a tak se pustil do studia DAMU, které už úspěšně absolvoval. Měl za sebou ostatně už poměrně bohaté ochotnické zkušenosti, které začal sbírat téměř s nástupem do první třídy. Mohla tak následovat angažmá v divadlech v Mostě, Olomouci nebo Příbrami a jen osm let po absolutoriu se mladý nadějný herec stěhoval do hlavního města.

Z role do role

Ačkoliv hrál Radoslav Brzobohatý v mnoha divadelních představeních, jeho umění si většina z nás vybaví hlavně díky filmovým a televizním rolím. Jací by byli třeba Všichni dobří rodáci bez jeho Františka, film Ucho bez dokonale ztvárněného Ludvíka, Sněženky a machři bez pana profesora a další a další… Snímky, ve kterých se objevil, většinou opanoval do té míry, že výkony jeho kolegů zůstávaly v mnoha momentech tak trochu stranou. Hlavní roli si zahrál také v dnes tak říkajíc „kultovním“ seriálu F. L. Věk, jehož natáčení ale Radoslavu Brzobohatému přineslo hned několik doslova kritických okamžiků, o kterých později nesčetněkrát vyprávěl. Kromě toho všeho mohl přijít během jednoho jediného dne hned třikrát o život…

Radek Brzobohatý byl třikrát ženatý. Po prvním manželství s Jarmilou Kovářovou žil tři roky v manželství s Jiřinou Bohdalovou a naposledy se oženil s Hanou Gregorovou, s níž vydržel až do konce života.

Režisérovo temné proroctví

Kritický den mu podle hercova vlastního vyprávění předpověděl dokonce sám režisér Vojtěch Jasný. Varoval ho před dnem, kdy se měl dokonce třikrát ocitnout na hranici života a smrti. Že to je jen těžko myslitelné? Možná ano, ale v tomto případě se proroctví naplnilo v listopadu roku 1971. První nebezpečí přežil ve chvíli, kdy se snažil z hořící chalupy zachraňovat nové lyže, a chyběly jen vteřiny, aby se propadl i se stropem, který se zřítil z patra do přízemí.

Předpověď se vyplnila

Jen o krátkou chvíli později, na cestě autem ke známému, který mu mohl poskytnout útočiště ve chvíli, kdy plameny na jeho chalupě krotili hasiči, dokázal v poslední chvíli zastavit před projíždějícím vlakem, na který neupozornila porouchaná železniční signalizace. Herci muselo být v tu chvíli už jasné, že známý režisér patrně dobře věděl, o čem ve své předpovědi mluvil. Mohl jen čekat, co se stane do třetice. A netrvalo to dlouho, než to zjistil. Na cestě zpět do Prahy mu totiž za jízdy upadlo zadní kolo, což by mohlo být v mnoha případech příčinou smrtelné nehody. Tehdy devětatřicetiletý Radoslav Brzobohatý ale ze všech tří možných katastrof vyvázl zdravý a do konce života tak mohl mluvit o velkém štěstí.

