Šílený mnich Rasputin vládl Rusku a pořádal sexuální orgie. Jeho proroctví se naplnilo

Jak se to stane, že se chudý a bezvýznamný mnich ze sibiřské vesničky Pokrovskoje stane téměř nejmocnějším mužem v Rusku? Chtěla tomu nejspíš náhoda. Rasputin se potloukal po Rusku, kde jako potulný mnich kázal slovo Boží. Na vesnicích byl oblíben, pomalu si vydobyl status svatého muže. V zaostalém Rusku se těmto lidem prokazovala úcta a zvali se do domů, aby přinesli štěstí a požehnali, případně vyléčili a vyhnali zlé duchy. Dalo se tím obstojně živit.

Raději Rasputina než naštvanou carevnu

V Petrohradu se o něm doslechla carevna Alexandra Fjodorovna, která byla mystikou přímo posedlá. Nechala slovutného mnicha přivést ke dvoru, aby pomohl od krvácení a bolesti tříletému Alexejovi, následníkovi trůnu. Jak to Rasputin udělal, že malý se uzdravil, se neví, každopádně díky tomu měl u Alexandry Fjodorovny výsadní postavení. Její manžel car Mikuláš II. byl tak trochu podpantoflák, takže Rasputina spíše trpěl, než že by ho měl nějak v oblibě. Hlavně si nechtěl naštvat manželku.

Šedá eminence carského dvora

Rasputin dokázal svůj vliv nejen skvěle využít, ale hlavně jej rozšiřovat. Neustále intrikoval, domlouval audience, bral úplatky, dělal si přátele i nepřátele, zkrátka postupně se z něj stal takový Vratislav Mynář u carského dvora. Nic se bez něj neobešlo a jeho neformální vliv byl daleko větší než oficiální funkce. To se samozřejmě mnohým nelíbilo.

Nejen politikou a intrikami živ byl Rasputin. Také si samozřejmě užíval, a to hodně. Pitky a sexuální orgie, kdy si u něj podávaly dveře dámy ze dvora i neurozené slečny, se stávaly legendárními. Mluvilo se o tom, že nespoutanými sexuálními radovánkami vyhání ďábla z těla svého i přítomných žen. Byla to ostuda, navíc zuřila první světová válka a zatímco vojáci a lid trpěli, Rasputin souložil a pil. Vždy, když se nad jeho postavením začalo smrákat, zasáhla carevna. Rasputin také přežil několik pokusů o atentát. Nechal se slyšet, že pokud zahyne on, monarchie ho nepřežije déle než dva roky.

Rasputin mizí pod ledem

Kníže Jusupov byl jedním z těch, kteří Rasputina nemohli vystát. Rozhodl se, že spolu se svými komplici Rusko proklatého šarlatána zbaví jednou provždy. Na jednom večírku mu dali do jídla jed a čekali, až skoná. Ale Rasputin nejevil nejmenší známky otravy, což Jusupova dost naštvalo, tak vzal pistoli a střelil ho do hrudi. Smrtelné to nejspíš nebylo, protože po nějaké době se Rasputin dokonce probral a ve sklepě domu, kam ho uložili, došlo k jakési bitce. Podle některých zpráv dostal několik ran holí, nakonec se zase střílelo.

Rasputinovo mrtvé tělo spiklenci zabalili do kožichu a hodili dírou pod led v řece Něvě. Jenže jak ukázalo ohledání, žádné střelné rány v těle mnicha nebyly, zato měl odřené ruce, jak se snažil dostat zpod ledu. Zjevně tedy v ledové řece skončil ještě naživu a umíral pod ledem.

Za hroznou vraždu nikoho trest nestihl. Car si nepřál, aby se kolem případu strhl rozruch, a hledání viníků zastavil. Tři měsíce poté vypukla bolševická revoluce a car byl sesazen. V roce 1918 byla navíc celá rodina zavražděna, čímž se Rasputinovo proroctví naplnilo.

Zdroj: historynet.com

