Hitlera jsem nepotkala, ale Putin je horší. Není to člověk, je to ďábel, říká Lilya Onyshchenko

Vedoucí úřadu památkové ochrany městské rady ve Lvově na Ukrajině se vyjádřila k ruské invazi na území její země před historicky významnou katedrálou, která se nachází v tomto městě. „Jsou to barbaři. Vůbec je nezajímá, co zničí,“ uvedla pto The Guardian. „Hitlera jsem nepotkala, ale myslím, že Putin je horší. Není to člověk, je ďábel,“ sdělila svůj názor na ruského prezidenta Onyshchenko.

Za ní bylo možné vidět, jak kolem katedrály ve spěchu pobíhají dělnící a snaží se zachránit cenné fresky před dalším možným útokem. Kolem celé historické budovy bylo v rychlosti vystavěno lešení a dělníci zabedňovali okrasná okna katedrály.

„Pokud ztratíme naši kulturu, tak ztratíme naši identitu,“ řekla Lilya. Jedním dechem dodala, že Lvov je kulturně velmi významné město a dokonce je zapsané i na seznamu Unesco.

Vymazání Ukrajiny jako nezávislého státu

Ruská vojska na Ukrajině odstřelovala města s vysokou hustotou obyvatel a zabila stovky lidí. Podle Onyshchenko hraje v dobývání země velmi podstatnou roli právě zničení ukrajinské kultury spolu s jejími artefakty. Také mnoho Ukrajinců věří, že se jedná o systematickou rusifikaci.

V úterý označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zničení historického dřevěného kostelu v ukrajinské vesnici Viazivka jako „akt genocidy.“ Zelenskyj dále uvedl, že cílem Kremlu je „vymazat“ Ukrajinu jako nezávislý stát - jeho jazyk, lid i kulturu.

Zdroj: The Guardian, Los Angeles Times

