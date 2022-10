Klára (32): Nestojí o mě, věčně jen pivo a hry na telefonu. Možná by ho dítě probralo

Někdy ty malé zvyky, které jste na začátku vnímali jako roztomilé, vás jednoho dne mohou dohánět k šílenství. Své o tom ví naše čtenářka Klára, která v prvních týdnech manžela v jeho neřesti dokonce podporovala. Zanedlouho toho ale měla dost.

Manželky už si vůbec nevšímá

„Když jsme se brali, tak Radek nepil,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz čtenářka Klára. „Já jsem abstinent, a proto nemám pochopení pro nějaké mejdany a opíjení se.“ Radek ale nastoupil do nové práce, u jedné z přepravních společností vozí balíky. A vždy, když odjede svou trasu, jde s kolegy na pivo. Mají vedle práce takovou menší hospůdku, kde si na stojáka dá dvě, někdy i tři „plzničky“.

Ačkoliv Kláře vadí, že na pivo po práci chodí každý den, Radek nekončí ani doma. „Když přijde, otevírá další pivo, svlékne tepláky a jde koukat na televizi. Nenávidím to a nepřitahuje mě,“ říká. Mladá žena tak musí při svém nákupu vždy počítat, že láhev v lednici nesmí chybět. „Kolikrát přijde a rozčílí se, že jsem mu nedala namrazit půllitr. Potřebuje prý, aby bylo pivo vychlazené.“

Klára žádá po Radkovi změnu

„Nemáme děti a podle toho, jak je Radek akční, asi dlouho mít nebudeme. Vždy, když uléháme večer do postele a já už si myslím, že by něco mohlo být, otočí se, přikryje a začne chrápat. Říká, že je unavený,“ posteskla si. Nejen, že si Radek se svou ženou už dávno nepovídá, teď se dokonce chová, jako by ho už nepřitahovala.

Kláru trápí, že více než jí se věnuje svému telefonu a pivu. Říká, že tam hraje hry, ale jeho manželku už samozřejmě napadlo, zda tam něco neskrývá. Neměla však zatím odvahu se po tom pídit. A to není vše. „Co nastoupil do té firmy, akorát pořád na něco nadává. Lidi jsou blbí, práce je na nic, peníze nemáme. Nechápu, kde je ten pozitivní člověk,“ uvažuje. Jelikož ale Klára Radka miluje, nechce to s ním vzdávat. „Možná, že to dítě by ho změnilo…“

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotografie u článku je pouze ilustrační.

