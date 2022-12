Seriál ZOO mizí z televizních obrazovek. Diváky čeká dlouhá pauza

Do seriálu ZOO se jako tajfun vřítil písničkář Tomáš Klus, který navzdory tomu, že se bude zřejmě ucházet o Haďákovu Sid, bude kladnou postavou. Nový fotograf Filip Janda je bývalý sportovec, pětibojař a také olympijský vítěz. A měl by to být pořádný holkař! Žádná před ním a jeho kouzlem zkrátka není v bezpečí. Odolá krásná Sid svěží vodě, kterou do ZOO vnese? Nejvíce času by totiž měl strávit právě s ní…

Přichází Tomáš Klus

„O ZOO jsem hodně slyšel od Šimona Biliny, se kterým se potkáváme v jednom muzikálu, a líbilo se mi, jak o natáčení hezky vypráví. No, a najednou mi volali z produkce a jsem tady,“ prozradil Klus. Narážel tak na Branický zázrak, ve kterém se s Bilinou potkávají na prknech, co znamenají svět. Premiéru měl muzikál letos v květnu a sklízí velký úspěch.

Branický zázrak je příběhem písničkáře ve středním věku Pavla Krajíčka, kterého příhodně hraje právě Tomáš Klus. Potýká se ale s vnitřním smutkem, jeho mládí, radost i sláva už dávno zmizely. Důležité by mělo být i to, že se mu ztratí kolo z garáže. Vydá se totiž potrestat loupeživé bezdomovce, což se mu nakonec nepovede. Neustává však v hledání odpovědi na to, proč se mu v životě nedaří a není šťastný. Šimon Bilina si v muzikálu zahrál dokonce dvojroli, a to Rudy a policisty.

K hrozící krizi ve vztahu Sid a Haďáka se vyjádřila i Míša Pecháčková. Nechtěla ale příliš prozradit, a tak otazník nad novou láskou zůstává. „To vám přeci nemůžu prozradit. To nejde, ale jediné, co řeknu, je, že se líbí i mamince Alici. Tomáš má velký smysl pro humor a jsem ráda, že jsme si sedli. Jsem ráda, že mám štěstí na parťáky před kamerou, ať se to týká Šimona Biliny, nebo teď Tomáše“, chválila si své seriálové parťáky. Pravdou je, že Sid na rodinu hodně dá. Kdyby jí babička konečně někoho schválila, možná by to pro ni bylo přeci jen jednodušší...

Návrat velkých hvězd

Na scéně se Tomáš Klus poprvé objevil ve čtvrtečním díle, který televize odvysílala 15. prosince. Na další příběhy si ale budou muset diváci počkat, a to až do 10. ledna 2023. „Doufám, že Tomáš trochu pohne s dějem,“ přeje si divačka Vendy. A má možná pravdu. Adam alias Haďák by měl totiž odjet do Amazonie, aby odhalil tajemství smrti svých rodičů. A zamilovaná Sid zůstane v Čechách sama, protože nemůže kvůli zdravotním komplikacím letět také. Špatně reagovala na nutná očkování a další dávka je pro ni nepřípustná.

V lednu by se měly také postupně vracet oblíbené postavy, jako je babička Danuše, kterou hraje Tereza Brodská, advokátka Markéta v podání Míši Petřekové nebo všemi milovaná Viky, kterou představuje Eva Burešová. Tu diváci milují a je hlavním tahounem celého seriálu. Odskočila si ale na krátkou mateřskou dovolenou po porodu svého druhého syna Tristana Williama Forejta. Očekává se také návrat Roberta Urbana, který už sdílel fotky z natáčení, a snad možná i dvojčat, která hrají Adélka Hesová a Kubík Barták. Co na hrdiny čeká v roce 2023? To se dozvíme hned na začátku ledna!

