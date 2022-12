Z Evy Burešové je znuděná stepfordská panička. Tohle si zamilovaná dvojice nezasloužila

Nadějný milostný příběh je v troskách. Viky Janečková, těhotná chůva, která ulovila největší rybu svého života, bohatého soudce Petra Kříže, sedí sama v Bruselu a čeká, jestli se její milý náhodou občas nevrátí také domů. Nikdo ještě nevysvětlil, proč děti mají tolik kroužků, učí se jazyk, Petr stále pracuje a Viky jen čeká na to, až porodí nebo si s ní někdo popovídá. Pravdou je, že to trochu připomíná scénář ušitý horkou jehlou. Proč?

Hledá se vhodný koníček pro Viky Janečkovou

Copak by to Petrův plat neutáhnul, aby jí domluvil nějakou lektorku, která za ní bude chodit domů? Mohla chodit na těhotenské plavání, jógu nebo desítky dalších aktivit, které jistě provozují i v jiném státě moderní Evropy. Přeci jen se přesunula do Belgie, a nikoliv do středu Afriky. Nevyužitý potenciál zápletky dělá z Viky Janečkové stepfordskou paničku, která je znuděná, nešťastná a jen čeká, až začnou kontrakce.

Mezitím se z ní stala neotravnější postava seriálu, která každého poučuje, drží nad ním morální dohled a nikdo jí vlastně není dost dobrý. Nemá pro nikoho pochopení, od všech akorát očekává, že budou chápat oni ji. Nedává žádný prostor pro diskuzi. Proč scenáristé nenechali Viky se změnit v báječnou náhradní matku Petrových dětí? Proč z ní udělali semetriku, která všem leze na nervy?

Tereza Brodská by to mohla vyřešit

Nikdo by se ani nedivil, kdyby se vrátila plna lásky k Mařenkovi, o kterého je teď evidentně zájem, nebo utekla před Petrem tajně z ciziny, protože už mu zkrátka nemá co říct a nudí se s ním, aby to pak přijela řešit dobrá babička Danuše, kterou hraje Tereza Brodská. Škoda téhle postavy. I kdyby se Eva vrátila po Novém roce, což pravděpodobně udělá, jak už bylo oznámeno, Viky zkrátka nebude jako dřív.

Zachraňuje to ale překvapivě dějová linka Tes, kterou ZOO mění k lepšímu, jakožto i stále méně naivní Sid, která miluje svého Haďáka nadevšechno. Ten se překvapivě chová normálně a nijak ho neurazí, když mu babi Novotných nabídne peníze na cestu do Amazonie. Té falešné hrdosti už je totiž v seriálu až až. Tleskáme za normální zamilovanou dvojici!

Co nevidět ale zavítá na scénu písničkář Tomáš Klus, který v ZOO nahradí fotografa Roberta. Právě Klus by měl být zádrhelem ve vztahu našich dvou hrdliček. Že by si Sid přeci jen nebyla tak jistá v kramflecích?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

