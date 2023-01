Seriál ZOO: Viky našla zalíbení v podvodníkovi Charliem. Petr by se měl mít na pozoru

Když se Charlie nastěhoval do bytu pana soudce, byla to taková zvláštní náhoda. Tím spíš, že si nechal i Ilonku, která se, ačkoliv dříve byla vzor ctnosti, přidala ke zločinecké bandě a pomáhá jim vymýšlet lumpárny. Fakt, že se do bytu soudce nastěhuje zločinec, je takový hezký koloběh života.

Byt Petra Kříže je místem zločinu

Už jsme si zvykli, že Viky neustále všem volá a vlastně nemá co říct. Je to až na sílu, jak se jí tvůrci snažili udržet v seriálu. K dobru jim dejme to, že to bylo na přání fanoušků, kteří byli odchodem Evy Burešové zklamaní. Chvíli se vlastně nevědělo, zda se někdy Eva vrátí či se bude naplno věnovat svým mateřským povinnostem. Teď už televize její návrat s radostí oznámila a není tak nad čím dumat.

Možná snad jen nad tím, jak vůbec bude dějová linka Viky pokračovat, když momentálně jen lamentuje nad tím, že se s ní Robert Urban, představitel Petra Kříže, nebaví tak, jak by si představovala. Vrátí se společně do Čech? Rozhodne se dát Petr přednost rodině před prací? A kde jsou dvojčata, vrátí se také? Nebude mít Petr za zlé Ilonce, že napomáhala zločinu? Je totiž vcelku jedno, že se pan Charlie tváří jako novodobý Robin Hood. Pořád se jedná o trestnou činnost, která vzniká v bytě, kde předtím žili dva právníci.

Marek Němec jako klikař Charlie - nebo ne?

Těžko říct, kde vzniklo pevné přátelství Viky a Charlieho, který teď ochotně vyplňuje volné chvíle těhotné chůvy. Ta mu dle svých slov volá, aby si zkrátka pokecala. Nejspíš se tak nudí ve chvílích, kdy Petr vykonává nutnou úředničinu. Mluví Charliemu do práce, ostatně jako všem, stal se z ní vrchní přednosta kontroly a každý se v podstatě bojí, že právě ona na něco přijde.

Nejen, že Charlie je taková zbytečná postava, u které ještě nikdo nepochopil, čím a jak si vydělává a celá konstrukce vztahu s děvčaty budí spíše rozpaky... Teď ještě Viky. Tak kdy už se vrátí ten milý a rodinný seriál? Vlastně to zachraňuje jen láska Sid a Adama, když si teda zrovna neříkají stále dokola miláčku a lásko nebo broučku, což je v jejich podání něco tak neuvěřitelně nepřirozeného, že se ošívají u televizních obrazovek i ti největší romantici.

Jen aby nakonec Viky nenašla zalíbení v Charliem a do stejného bytu se nevrátila s jiným mužem. Není vlastně divné, že ten Charlie nemá žádnou ženu a ani ty krásná dvojčata, která se kolem něj točí, mu neimponují? Ačkoliv je Marek Němec fenomenální herec, nějak se nemůžeme zbavit pocitu, že na tuhle roli je ho zkrátka škoda.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

