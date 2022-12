Seriál ZOO se na televizní obrazovky vrací o týden dříve. Víme, co bude dál

Dřívější návrat seriálu ZOO přijde vhod nedočkavým fanouškům, kteří už napjatě čekají, jak to s jejich hlavními postavami bude dál. A je na co se těšit! Přijde totiž nejen nový fotograf...

Nového fotografa v ZOO si zahraje Tomáš Klus

Do ZOO nastupuje nový fotograf Filip Janda, kterého hraje Tomáš Klus. Za pár dílů se ale objeví také nová ošetřovatelka Sylva Machyánová, kterou ztvární Sandra Nováková. Velký návrat by měl čekat také hlavní hvězdy, jako je Tereza Brodská, Michaela Petřeková, Robert Urban a v neposlední řadě Eva Burešová.

Před Vánoci skončil seriál 75. epizodou. Sid měla strach o své rodiče, protože měli mít autonehodu. Nakonec se vše vysvětlilo a Novotným se nic nestalo. Viky se konečně dozvěděla, čím se její sestry Izy a Tes živí. Nadšená z toho nebyla, uznala ale, že za to z velké části může jejich otec, který se nelegální činností rozhodně nebojí. Kluci Elišky Krásné také uspořádali benefiční akci na podporu Kajnarovy léčby.

Co bylo v minulých dílech

Babička Novotná se rozhodla, že dá rodinné finance na Adamův výlet do Amazonie, aby našel odpověď, co se stalo s jeho rodiči. Přiznala sice, že to dělá s postranními úmysly a trošku věří, že by se Adam nemusel vrátit, neboť nesouhlasí s jeho láskou k její vnučce, přesto to Sid vnímá jako přátelské gesto smíření.

Přišel také Tomáš Klus, který obsadil místo po Kajnarovi. Charlie spřádá podvody na Ovčíkovi a Kolman si hraje na detektiva a hledá, kdo jim přetahuje lidi do polské ZOO. A to by nebyl Franta, aby z toho nakonec nebyla pořádná ostuda.

V novém roce se odhalí tajemství

Sid dostane na starosti pavilon plazů, Haďák odletí do Amazonie. Z ní se ale přestane hlásit, a tak bude mít jeho dívka velké obavy. Pechová dokoná svou pomstu a Rokla čeká tajemný telefonát. Charliemu se komplikují plány, protože po přepadení baru Vojta odhalí Terezino tajemství. V dalších dílech začne pronásledovat Izy, aby všemu přišel na kloub.

Na televizní obrazovky se seriál podle nejnovějších informací vrací už 3. ledna 2023.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, iprima.cz

KAM DÁL: Bohaté i těžké Vánoce Agáty Hanychové: Mia u Prachaře, hodinky s diamanty od Soukupa a smrt milovaného člena rodiny.