Seriál ZOO a O mě se neboj pod jednou střechou: Drsná právnička bydlí s nevěrnicí Mínou

Seriál O mě se neboj představil příběh divokého právníka Martina Kaliny, který se zakouká do uklízečky a dvojnásobné matky Evy Málkové, kterou ztvárnila Veronika Arichteva. Ačkoliv si city vzájemně opětují, Martin dá stejně přednost své partnerce Petře, kterou na konci první série požádá o ruku. Prvně byli diváci šokovaní a na sociálních sítích byl pořádný humbuk. Po pár dnech se jim to ale rozleželo v hlavě a konec kvitovali. Přeci jen, zcela se lišil od všeho, co mohli jen čekat. Takový je zkrátka život.

V Dobrých zprávách vzniklo přátelství

ZOO je oproti tomu seriálovou stálicí a má mnohem více dílů než jen pouhých osm. Za tu dobu si získal své pevné místo na televizních obrazovkách a diváci příběhy chovatelů, ošetřovatelů a právníků zkrátka milují. V lednu by se do děje měla také vrátit oblíbená Eva Burešová, Robert Urban, Tereza Brodská nebo Michaela Petřeková.

Velké přátelství přinesl také seriál Dobré zprávy, kde se na place potkala Sára Rychlíková s Natálií Halouzkovou. Obě dámy nejsou na seriálovém poli nováčci. Sáru mohli diváci vidět v seriálu O mě se neboj jako ráznou právničku, která snad jako jediná nepropadla kouzlu Martina Kaliny, kterého ztvárnil Vašek Matějovský, v Dobrých zprávách má pak jednu z hlavních rolí. Natálie Halouzková hrála od začátku v seriálu ZOO, kde ztvárnila přítelkyni Štěpána Benoniho, Mínu, která ho neváhala vyměnit za pár luxusních dárků od finančního poradce.

Holčičí dýchánky v plném proudu

A vypadá to, že si dámy opravdu sedly! Během Vánoc totiž Sára Rychlíková zveřejnila Natálii na gauči pod teplou dekou a připsala k tomu „domov“. Ženy tak spojuje nejen stejný seriál, ale teď také jiná domácnost. Sama Sára přitom nedávno oznámila svůj vztah s Vojtěchem Vodochodským, synem Ivana Vodochodského, který hraje v seriálu ZOO podlého starostu, který spřádá jednu intriku za druhou.

Natálie naopak zveřejnila v posledních měsících rozchod a od té doby nemůže nalézt toho pravého. Nebojí se však ostré upřímnosti. Nedávno překvapila v talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde popsala, jak důležitý je pro ženu orgasmus a zároveň jak těžké je najít někoho, kdo ji umí opravdu uspokojit. Veškeré milostné trampoty však mohou teď ženy sdílet nad skleničkou něčeho dobrého společně klidně každý den. Tak ať se dobře bydlí!

