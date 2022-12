V seriálu O mě se neboj se zrodila skutečná láska. Vypočítavý právník ulovil nejhezčí kost na place

Seriálový hit O mě se neboj si svou popularitu stále drží, ke zklamání diváků nebyla doposud druhá série přislíbena. Herci, kteří do projektu naskočili, si teď mnou ruce, a to zejména Vašek Matějovský. Stejně tak jeho domovské Fajn rádio. Ačkoliv se představiteli Martina Kaliny nedá upřít moderátorský um a oblíbenost u fanoušků už před natáčením, svou rolí způsobil doslova poprask.

Zrodila se hvězda

To, co se děje pod videi Fajn rádia na TikToku, je jen třešinka na dortu. Jejich způsob prezentace totiž v poslední době opravdu hodně cílí na mladé posluchače, kteří bystrý Vaškův humor i ostrý jazyk vítají s nadením. Kde se Vašek objeví, tam jsou ženy a dívky připraveny mu fandit a skládat poklony. Chtěl by nám snad tvrdit, že to není příjemné? Jestli si doteď mladého herce a moderátora ženy nevšimly, teď má fanynek celé zástupy. "Já toho kluka miluju," píše Veronika. "Nemůžu si pomoci, ale Vašek je prostě skvělý, a to hned v několika věcech. To není možný," rozplývá se divačka Kája.

Na place ale vzniknul úplně jiný pár a Vaška se nová láska netýká. Naopak svou přítelkyni v seriálu našel Vojtěch Vodochoský, syn známého herce a kuchaře Ivana Vodochodského. Ten se zamiloval do půvabné Sáry Rychlíkové, která je neprávem v seriálu tak trochu opomíjená, protože hraje excelentně. V konkurenčních Dobrých zprávách ztvárnila arogantní nanynku, která se stará jen o svůj vzhled, role drsné právničky v O mě se neboj jí ale padne naprosto perfektně.

Sára Rychlíková o kariéře prostitutky

Divák si Sáru dobře zapamatuje i kvůli jejímu hrubšímu hlasu, což ji dělá ještě o něco vážnější a starší. Role drsné advokátky je tak přesně pro ni. Ve skutečnosti by ale advokátní zkoušky rozhodně nestihla, je jí pouhých 23 let a studuje DAMU. Diváci už ji ale mohli vidět například v seriálu 1. mise, který byl pro ni jednou z prvních větších hereckých příležitostí. Rodina ji přitom zpočátku ve výběru povolání příliš nepodporovala. Její babička si dokonce myslela, že pokud se vydá na hereckou dráhu, získá poněkud jiné zkušenosti.

„Myslím, že u nás doma nikdo nečekal, že udělám přijímačky na DAMU. A když jsem je udělala, bylo ticho. Pořád jsem čekala, kdo z toho bude mít radost. Mamka řekla, že je to hezký, děda povídal, že se oběsím, až nebudu mít práci. A babička říkala: Sárinko, vždyť z tebe bude prostitutka,“ nebála se svěřit herečka. „Intimní scény pro mě nejsou jednoduché. Stydím se někoho líbat, svlékat se, svádět,“ říká. Ale průpravu má skvělou! Umění svádět ji totiž na škole učila Regina Rázlová. Tu můžete vídat například jako maminku ředitelky Roklové v seriálu ZOO.

Sára randí s Vojtěchem Vodochodským

„S ničím se nemazala. Já na všechno v prvním semestru koukala jako malé dítě. Ji to vůbec nezajímalo. Jednou jsem měla svádět svého partnera, říkala mi, že na mně leží Brad Pitt, ale ona ho tam pořád neviděla. Křičela na mě: Leží na tobě tři Bradové Pittové. Po třech to možná vyšlo. Takže já k vyjádření emocí potřebuji tři Brady Pitty, pak už je to dobrý,“ vyprávěla své studijní zkušenosti. V herectví se Sára opravdu našla, ačkoliv když byla malá, chtěla být patoložkou.

Svou lásku oznámila dvojice na premiéře nové hry Okupace v pražském Divadle Bez zábradlí.

