V seriálu ZOO možná vzniká nový pár: Markéta na klíně u policajta Břéti, nejlepšího kamaráda pana soudce

Je jasné, že se musí v seriálu ZOO stát ještě něco překvapivého, aby tvůrci nalákali diváky. Jen tak by se tam proradná Markéta asi nevracela. Ačkoliv se v poslední době punktuje hlavně s Charliem, který se navzdory své prvotní prezentaci pasáka v lesklém župánku vyklubal ve fajn sympaťáka a získal si dokonce i hospodyni Ilonku, ještě nás čeká nějaké to překvapení.

Břéťa a Markéta: Jako kočka a pes

Sympatický detektiv Břéťa, kterého hraje Filip Kaňkovský, nemohl Markétu od začátku vystát. Tak nějak tušil, že se jeho nejlepší kamarád Petr Kříž řítí do neštěstí a bere si nesprávnou. Podporoval i jeho tajný románek s Alex. Vidět, jak je Petr znovu šťastný, mu činilo radost. Když se ale nakonec soudce rozhodl, že k oltáři dojde s Markétou, jímala Břéťu hrůza.

K jeho spokojenosti si to Petr nakonec rozmyslel a vydal se hledat tajemnou Alex. To už Břéťa dávno věděl, že je jen Viky, která žádnou sestru nemá. Před svým kamarádem to ale tajil tak dlouho, až to nadělalo pořádnou paseku a Petr se urazil, že ho vodil za nos. Tím spíš, když se dozvěděl, že mu lhala i jeho maminka Danuše a oblíbená chůva. Představte si, že kolem vás běhá krásná žena, se kterou si po nocích užíváte vášnivé hrátky, ale vlastně o tom ani nevíte.

Markétě se u Břéti na klíně líbilo

Nakonec všechno dobře dopadlo. Petr našel lásku u své Viky, která tou dobou už dávno čekala jeho dítě, a Břéťa si mnul ruce, jak to hezky vymyslel. Docela se nabízí, že by se Petr vrátil s Viky ze zahraničí, protože ta tam moc šťastná není. Naopak neustále někomu volá a opakuje, jak se nudí. Možná tak upřednostní rodinu před kariérou, když v zahraničí jim to evidentně moc nesvědčí.

Markéta ale ještě svou lásku nenašla. Skončí u Mařenky, se kterým už má nějaký ten románek za sebou? Nebo snad nakonec s Břéťou, aby ukázala, že odříkaného chleba největší krajíc? Vlastně by to vůbec nebyla špatná zápletka, protože ti dva spolu – to by vážně stálo za to! Tak jak to bylo s tím klínem? Odskočila si herečka jen ulevit unaveným nohám, nebo se na tom place skutečně točí nějaká ta vášeň, kterou diváci uvidí v příštím roce?

