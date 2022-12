Seriál ZOO: Návrat Evy Burešové rozdělil diváky na dva tábory

Návrat Evy Burešové do seriálu ZOO budí mnoho emocí. Některé se daly předpokládat, další překvapily. Herečka se totiž vrací krátce po tom, co porodila svého druhého syna. Nepochybně se na svou roli Viky Janečkové těší a s ní velká část diváků. Co ale vadí těm zbylým?

Seriál ZOO je pohádkou o Popelce

Představitelka chůvy, která se zamiluje do bohatého soudce, je doslova ekvivalentem pohádce o Popelce. Chudá žena, u které každé ráno zvoní exekutor, aby ji sebral i to poslední, co má, najde zalíbení v bohatém a vysoce postaveném muži. Překvapivě se do ní zamiluje také, ačkoliv si chvíli myslí, že randi s jejím divokým dvojčetem, a dokonce vyjde najevo, že pod srdcem chůvy roste nové právní eso.

Eva Burešová už je na hodnocení ze strany veřejnosti nejspíš zvyklá, stejně ji ale překvapilo, jakou starost mají lidé o to, kdy se vrací do televize, a zda je to málo či moc, vzhledem k jejímu porodu druhého syna v létě. „Je lakomá, chce prachy. Měla by sedět doma na zadku,“ rozčiluje se na sociálních sítích divačka Lada. „Jsem moc ráda, že se vrací, bez ní to nebylo ono,“ říká naopak Karolína.

Kvůli penězům to Eva Burešová nedělá

„Když si dělám dítě, tak ho pak neodkládám chůvě, asi se inspirovala v tom seriálu, nádhera,“ nebere si servítky Miluše. Pravdou ale je, že ačkoliv právě maminky nenechají na Evě za její rozhodnutí nit suchou, možná by se tak docela nezlobily za finanční částku, kterou si oblíbená herečka za jeden natáčecí den vydělá. Už při její slávě v seriálu Slunečná, kde zazářila po boku Marka Lambory, se proslýchalo, že špatně na tom rozhodně není.

„Eva Burešová si za jeden natáčecí den Slunečné přišla na 16 000 Kč, přičemž natáčela zhruba 12 dní v měsíci. Celkem si za měsíc tak mohla vydělat cca 192 000 Kč. Slunečná se natáčela dva roky, Eva si tak jen za Slunečnou pravděpodobně vydělala přes 4,5 milionu. Můžeme předpokládat, že za ZOO inkasuje ještě víc, a to při svém vlivu klidně až dvojnásobek,“ informovali jsme už dříve.

Její hlavní motivací nemusí být jen finanční injekce na rodičovské dovolené. Po svém boku má známého kuchaře Přemka Forejta, který se o rodinu jistě dobře postará i sám. Jako každá maminka chce možná ale i změnit prostředí, vypnout na chvíli hlavu od každodenních poviností nebo si jen užít nějakou tu legraci. Jestli ji ale diváci v roli Viky zpátky přijmou, si budeme muset ještě chvíli počkat.

