Vláda mluví o zkrácení rodičovské dovolené a maminky zuří. Česko si v porovnání s ostatními státy ale vede dobře

Česká republika má zatím stále ještě jednu z nejdelších mateřských a rodičovských dovolených ze všech zemí Evropy, jak na svém webu uvádí Český rozhlas. To už by se ale brzy mohlo stát minulostí a doba, kterou mohou maminky trávit doma se svými ratolestmi s příspěvkem, který jim každý měsíc přistane na účtě, by se měla zkrátit. Jak jsou na tom rodiče v ostatních evropských státech? Kde se rodičům žije lépe, a kde naopak mnohem hůře?

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Na rodičovskou dovolenou a spolu s ní i čerpání rodičovského příspěvku má nárok každý rodič živého narozeného dítěte. Maminky mohou rodičovský příspěvek čerpat po mateřské dovolené, případně některé volí nástup hned po porodu. Je tomu tak například ve chvíli, kdy je žena podnikatelkou a neplatila si na nemocenské pojištění. Na mateřskou pak nemá nárok. „Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč,“ jak na svém webu uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Délku rodičovské dovolené si lze upravit podle svých preferencí, standardně jde ale o tři roky, po které vám zaměstnavatel drží pracovní místo, jak na svém webu uvádí E15. Do práce se ale můžete vrátit i dříve. Pokud vám zaměstnavatel bude "rezervovat" pracovní místo déle jak tři roky, je to na vaší vzájemné domluvě, zákon mu ale takovou povinnost neukládá. Jinak je to v případě, že se ženě po třech letech narodí druhé dítě (případně děti).

Jak jsou na tom čeští rodiče?

Charitativní společnost Unicef, která pomáhá dětem po celém světě, zveřejnila výzkum toho, jak se žije rodičům v různých evropských zemích. Předmětem zkoumání byla nejen rodičovská dovolená, ale i další výhody, které dané státy rodičům nabízí. Patřila do nich mimo jiné i podpora kojení, cenově dostupná péče o ratolesti a také školky.

Nejlépe jsou na tom podle výzkumu společnosti Unicef rodiče žijící ve skandinávských zemích. Nejlépe se rodičům žije ve Švédsku, Norsku, na Islandu, v Estonsku a v Portugalsku.

Ve Švédsku mají novopečení rodiče nárok na 480 dní rodičovské dovolené, po celou tuto dobu pobírají 80 % jejich mzdy, jak na svém webu uvádí Moonshot. V Norsku mohou matky péčí o dítě strávit 49 týdnů, a to s plným platem, nebo 59 týdnů, po které je jim vypláceno 80 % jejich mzdy. Otcové mají v Norsku nárok až na 10 týdnů dovolené.

Na Islandu si mohou noví rodiče rozdělit 12 měsíců dovolené. Novopečené maminky i tatínkové dostávají od státu 5 týdnů dovolené a poté už je na nich, jak si rozdělí zbytek.

Nejhůře se novopečeným rodičům žije mimo jiné ve Švýcarsku, v Řecku, na Kypru a v Anglii.

Nejlépe se neumístila ale ani Česká republika, která na žebříčku 31 evropských zemí skončila těsně nad Slovenskem, a to na 25,5 místě. Lépe se umístilo dokonce i Irsko s pouhými devíti týdny placené rodičovské dovolené. To jasně poukazuje na to, že v momentě, kdy by se u nás zkrátila rodičovská dovolená, by bylo nutné zapracovat na ostatních výhodách pro novopečené rodiče, jak zmínil i sám ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to ne o týden nebo o dva, to je určitě věc k debatě. Ale současně k tomu musíme dělat ostatní opatření. Musí být například nabídka zařízení pro malé děti,“ prohlásil.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český rozhlas, Unicef, Moonshot News, Novinky.cz, E15

