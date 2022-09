Matka malých dětí prozradila, jak je jednoduše zabavit na cestách

Malé děti se během dlouhých cest na dovolenou nebo za příbuznými zkrátka nudí a často pak začnou zlobit nebo se vztekat, což není ideální. Humbuku v letadle, vlaku či autobusu ale můžete lehce předejít.

V dnešní době už rodiče naštěstí sdílí své zkušenosti na sociálních sítích a je tak poměrně jednoduché najít rady, které opravdu fungují. Matka dvou malých dětí sdílela na sociální síti TikTok, jak její ratolesti spolehlivě zabaví, aniž by jim dala do ruky telefon či tablet.

Podle ženy vám postačí koupit si přenosný box na dokumenty s přihrádkami a máte vyhráno.

V momentě, kdy se budete chystat na dovolenou nebo jinou dlouhou cestu, naplňte jednotlivé přihrádky několika různými aktivitami, kreativitě se meze nekladou.

Do boxu můžete zabalit omalovánky, hry, samolepky, časopisy a další. Děti si tak na cestách mohou vybrat z několika možností, ne vždy se jim totiž ve vlaku bude chtít zabavit se právě tou jednou věcí, kterou jste jim vzali s sebou do batohu. Box na dokumenty navíc zajistí, že si mohou vybrat, aniž by časopisy, knížky a omalovánky všude rozházely. Stačí jen otáčet jednotlivé přihrádky jako listy v knížce.

Boxy na dokumenty mají často také malé kapsičky, kam můžete zapnout i pastelky a fixy, nehrozí tak jejich zakutálení pod sedadla spolucestujících. Podobně vám poslouží i stará taška na notebook.

#travelhacks #travelwithkids #toddlersoftiktok #toddlermom ♬ Cool Kids - Echosmith @thetravelhack If you want to keep a toddler entertained during a flight, get yourself a ‘layered portable document box’. I bought this soft, pink one on Amazon and filled it with sticker books, colouring books, craft packs, little toys, pens, crayons, paper and books. Alba could get to everything without digging around in a backpack and nothing got lost or rolled away. It has 3 layers so you can flip between all the activities and keep it all organised. I think toddlers are the hardest age to fly with and I was panicking about extra delays during our recent flight with Alba (aged 2 and doesn’t sit still!) This layered folder was a winner and I’ll be using it for any situation where she might get bored in a small space! I also made one for Joseph (aged 5) using an old laptop case that has lots of sleeves and compartments and it also worked brilliantly. #planehacks

Létání s dětmi

V letadle ale není přenosný box tím jediným faktorem, který vám může pomoci cestovat bez zlobení a breku. Pokud se chystáte na cestu letadlem s dětmi, raději si sedadla předem rezervujte.

V přední a zadní části letadla jsou umístěné toalety, na těchto místech tedy bude vždy o něco větší provoz než ve středu stroje. Ideální tak je zarezervovat si sedadla uprostřed letadla, aby si vaše dítě mohlo nerušeně kreslit nebo prohlížet knížky.

Zdroj: Daily Star

