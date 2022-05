Eva Burešová si za Slunečnou přišla na miliony. Kdo je ale vlastně tahle hvězdička, která zamotala hlavu slavnému kuchaři?

První hlavní roli dostala už jako třináctiletá, a to hned v Národním divadle moravskoslezském. Od té doby se také živí sama, jak říká. Dříve chtěla dělat operu a na Konzervatoř Jaroslava Ježka ji dokonce nalákal sám Eduard Klezla, který v ní viděl talent. Dlouho tam ale nevydržela, učitelé nebyli ochotni tolerovat její rozjíždějící se kariéru, a tak Eva utekla na soukromou konzervatoř, kde cítila větší podporu.

Přesto školu nikdy nedokončila, dala přednost práci. „Možná jsem tam dokonce pořád zapsaná jako studentka,“ řekla se smíchem pro podcast U Kulatého stolu. Toho, že nemá žádný papír, se nebojí. Práce má zatím dost a pokud by jednou nebyla, konzervatoř by jí stejně asi nepomohla.

Pro Primu je Burešová zlatý důl

Seriálové role se jí jen hrnou, ačkoliv na tu pravou filmovou teprve čeká. Primě se přitom podařila nevídaná věc. Nahradila divácky úspěšnou Slunečnou novým seriálem ZOO, který se těší téměř totožně vysoké sledovanosti. A hlavním tahounem je opět Burešová, ačkoliv se ještě před rokem obávala škatulky hlavní role z nekonečného seriálu.

Ta také přiznává, že seriálové role jsou lukrativnější než ty muzikálové: „Televize je finančně jinde než divadlo, záleží, jaké jméno ten člověk má. Herci nejsou všichni milionáři, těch je jen pár. Když někdo říká, že nepotřebuje roli vzít pro peníze, nevěřím mu to. Já očekávám, že si pak po Slunečné třeba rok nezahraju,“ řekla před rokem Burešová, která počítala, že jí sláva ve Slunečné tak trochu zlomí vaz. Nemohla se více mýlit.

Její hvězda strmě stoupá, v seriálu ZOO si tak pravděpodobně přijde na slušný balík. Podle deníku Aha! si Eva Burešová za jeden natáčecí den Slunečné přišla na 16 000 Kč, přičemž natáčela zhruba 12 dní v měsíci. Celkem si za měsíc tak mohla vydělat cca 192 000 Kč. Slunečná se natáčela dva roky, Eva si tak jen za Slunečnou pravděpodobně vydělala přes 4,5 milionu. Můžeme předpokládat, že za ZOO inkasuje ještě víc, a to při svém vlivu klidně až dvojnásobek. Prima k seriálům už tradičně nechává vyrábět upomínkové předměty, jako jsou puzzle, oblečení, tarotové karty či deskové hry. A fanoušci kupují zkrátka všechno.

Těhotenství mohlo seriál ohrozit, produkce udělala rychlé rozhodnutí

Dnes už tak televize ví, že Burešová zkrátka táhne. Poslední dubnový pátek upořádala Prima v Safari Dvůr Králové koncert při příležitosti křestu CD, které nazpívala Burešová jako seriálová Lady X. Právě v této ZOO se seriál natáčí. Celý amfiteátr, kde se akce konala, byl doslova v obležení diváky, zejména mladších kategorií. Eva při této příležitosti všechny uklidnila, že její nedávno oznámené těhotenství seriál neohrozí: „Těhotenství se zaneslo do příběhu a seriálová Viky bude těhotná. Diváci se nemusí bát, že by mě někdo nahradil, prozradila pro denik.cz.

Je zajímavé, že ačkoliv je to právě stanice Prima, která Burešovou vynesla na vrchol, své těhotenství odtajnila u konkurence. „Tam, kde to kouzelné vše začalo, jsme to celé také písní oznámili,“ napsala na svůj Instagram Eva k fotce z jeviště show Tvoje tvář má známý hlas. Právě zde se s Forejtem seznámili. Naznačila také, že těhotenství provázely komplikace. „Omlouváme se, že jsme vám to neřekli dříve, ale z různých důvodů můžeme opravdu až nyní,“ dodala. Pár dní před oznámením těhotenství na svém Instagramu upozorňovala na ženy, které o své nenarozené dítě přijdou. Vyrojily se tak spekulace, zda to není případ Evy, ta to ale nikde nepotvrdila.

Konce seriálu se tak fanoušci bát nemusí. Otázkou tak zůstává, zda Viky Janečkovou čeká v seriálu štěstí s pohledným soudcem Petrem a vyhraje tak sázku o milion nad proradnou advokátkou Markétou, nebo bude celé těhotenství pro Viky další rána osudem. Evino těhotenství přišlo totiž vcelku brzy po začátku natáčení a soudce zatím ani netuší, že Viky a Alex jsou jedna osoba. V brzkých dílech však dojde na první pusu Viky a Petra! Možná se tak přeci jen soudcova matka Danuše dočká vytoužené snachy...

Potká Evu podruhé štěstí?

Svého druhého potomka čeká s kuchařskou hvězdou Přemkem Forejtem, který je šéfem olomoucké Entrée Restaurant a porotcem kuchařské soutěže Masterchef. Sama Eva přitom už jedno dítě má. Syna Nathaniela zplodila s hudebním producentem Michalem Krásným, který jí krátce po porodu opustil a dal přednost své kariéře v dalekém New Yorku. Forejt má už jednoho potomka také, dceru Stellu ukazuje na veřejnosti ale jen málokdy. Se skupinou Nebe pro ni nazpíval píseň, kde ji přirovnal k palačince. Nese příznačný název "Stella".

Při spoluprácích na Instagramu, své vlastní tvorbě a představením v divadle se Eva špatně rozhodně nemá! Vydává dokonce už poněkolikáté svůj vlastní diář. Dobrou korunu do domácnosti přinese i Forejt, který na sebe jako šéfkuchař upozornil svou nedávnou spoluprací s fastfoodovým řetězcem McDonalds, kde údajně kontroluje kvalitu. Třeba hranolek. Od svých fanoušků za to sklidil posměch a odsouzení. Peníze ale nesmrdí, a to ani s odérem přepáleného oleje! Ani Eva dle svých slov milionářem stále není. Jestli to ale takhle půjde u slavné dvojice dál, vše se může rychle změnit...