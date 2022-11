Staňte se dezolátem snadno a rychle: Bude vám líp, najdete přátele, co mají taky exekuce, a na zbytek se můžete vykašlat

Úplně na začátek si řekněme, že dezolátem se může stát každý, ale samozřejmě bude lepší, když nebudete zrovna knihomol a nebudete trávit čas v opeře nebo nějaké úplně stupidní divadelní performaci.

Exekuce nutné

Ideální je ta naše česká hospůdka, kartičky, šipky, prostě takové to české dobré podhoubí, kde se schází všichni ti, kteří si potřebujou odfrknout po šichtě nebo od staré, prostě od tíže života. Tíže života, to je mimochodem taky dost důležitá věc. Čím hůř se vám v životě daří, tím lepší startovní čáru máte, co se týče vaší cesty stát se dezolátem. Pozor, to, že se vám nedaří, rozhodně není vaše vina, k tomu se ještě dostaneme.

Ale pokud máte exekuce, vyhodili vás z práce, hnijete na pracáku, žijete takříkajíc z ruky do huby, tak jste asi dost naštvaní na všechno a všechny kolem. Vědecky se tomu prý říká životní frustrace, ale v podstatě je to úplně normální nasranost. Hlavně to je přesně ta situace, kdy je potřeba něco v životě změnit a stát se dezolátem.

Řetězové maily a další správné zdroje

Je potřeba si uvědomit, že za nic, co se vám kdy v životě nepovedlo nebo co se dokonce vyloženě podělalo, nemůžete v žádném případě vy, ale systém, vláda, Evropská unie, byrokrati, ilumináti, Ukrajinci, Soroš, … Nemá cenu to tu vyjmenovávat, všecko se dozvíte a pochopíte. Prostě jste člověk, který v životě udělal všecko dobře, ale dopadlo to všecko blbě, protože vám celej svět házel klacky pod nohy. Abyste se v tom dokázali dobře zorientovat, je potřeba mít přístup k těm správným informacím. To rozhodně není „čé té“, přátelé, ani Respekt, Reflex nebo jak se ty plátky jmenujou.

Pravdu vám neřekne ani takový Jindřich Šídlo, člověk, co si jen tak lítá na fotbal někam do Anglie a ještě se tím chlubí, tenhle snob vám těžko může rozumět. Kdepak, pravdu se dozvíte jen na pár webech a hlavně v řetězových mailech. Prosím vás, nepátrejte po tom, kdo ty maily napsal nebo tak, to vůbec není důležité, podstatné je, že vám budou chodit od kamarádů a kamarádům vy věříte, ne? Takže začtěte se do toho, pořádně se do toho ponořte a brzy všechno pochopíte. Žádná oficiální média vám pravdu neřeknou, všichni lžou a jsou zkorumpovaní, takže se od toho pokud možno odstřihněte a sledujte jen to, kde se dočtete tu skutečnou opravdovou pravdu.

Další důležitá věc je, že musíte být vlastenec. Nebojte, nepůjdete do války, nikdo po vás nebude chtít, abyste se nějak reálně obětovali za vaší vlastní zemi, to jako vůbec nepřichází v úvahu. Prostě vlastenectví spočívá v tom, že chcete, aby vaše země vypadala úplně jinak, než teď vypadá, aby se v ní žilo jinak, aby měla jinou, samozřejmě lepší vládu, prostě aby se to tu celé otočilo. Velmi dobře to funguje třeba v Rusku.

Rusové, to jsou přece bratři Slovani, osvobodili nás od nacistů, takže, a teď to fakt musíte dobře pochopit – správný vlastenec má rád Rusko a Vladimira Putina. Nesnáší tím pádem Ukrajinu, protože tam je Bandera a tak, to se dozvíte taky v těch mailech, nemusíte nic studovat. Takže fandíme Rusku, nefandíme Americe a Evropě, teda kromě Orbána, a tím jsme vlastenci. Jednoduché jak facka. Hlavně čtěte ty maily od kamarádů, tam to všecko najdete.

Sami asi uvidíte, že tyhle názory nejsou úplně moc populární. Spousta lidí vám začne nadávat a ukazovat si na vás prstem, ale když budete chodit na demonstrace a budete podporovat ty lidi, co to tady chtějí změnit, tak se to časem všechno otočí. Už ne vy, ale oni se začnou bát říkat svoje názory. Jim se přestane dařit, všem těm posměváčkům, co mají dvě auta a dovolenou v Egyptě a vy máte leda tak…, no prostě nemáte nic.

Možná se vás začnou dokonce bát a víte, že to je fajn, když se vás někdo bojí. Oni se vás totiž bojí už teď, proto vám tak nadávají. Nedejte se tím odradit, být dezolátem je super. Zbaví vás to starostí, najdete si skvělé přátele, zapojíte se do svatého odboje proti celému tomu zkorumpovanému systému, budete možná i v televizi, stanete se vlastencem a váš život získá nový smysl.

Musí to být masakr

Nevěřte tomu, že se nedá nic změnit. Už se to v dějinách párkrát stalo, že ti, co byli dlouho dole, vzali do ruky vidle a pak byli najednou nahoře. Bez trochy toho násilí to asi nepůjde, ale s tím se nedá nic dělat. Jak říkal teďka třeba pan Vrabel, musí to být prostě masakr. Tak jestli se chcete do toho ještě zavčasu zapojit, tak teď je ta správná chvíle. Staňte se jedním z nás, staňte se dezolátem, protože nám patří budoucnost!

