SATIRA: Rusové záhadně padají z oken a agenti FSB odmítají chodit k lékaři, zjistili jsme proč

Maganov není prvním významným Rusem, který zahynul za velmi podivných okolností. Pády z okna jsou v Rusku poslední dobou velmi častou příčinou úmrtí. Ale jsou i další hrozné věci, které se ruským oligarchům dějí.

. Opravdu strašné, a to jsme dost možná na někoho zapoměli. V červenci byl v bazénu své luxusní petrohradské vily nalezen ruský oligarcha Jurij Voronov, v únoru byl ve svém také luxusním domě nalezen oběšený vysoce postavený manažer Gazpromu Alexander Tyulakov, ropuším jedem byl na seanci u šamana omylem otráven manažer Lukoilu Alexander Subotin, celou rodinu včetně sebe zastřelil vysoce postavený úředník Vladislav Avajev, v koupelně sám sebe ubodal šéf dopravy společnosti Gazprom Inevest Leonid Shulman a hlavní účetní Gazpromu Sergej Protoseňa usmrtil nožem sám sebe, manželku i děti na zahradě domu ve Španělsku, kde byl zrovna na dovolenéOpravdu strašné, a to jsme dost možná na někoho zapoměli.

Rusko je země mnoha tragédií

Rusko je zkrátka země téměř antických tragédií. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by snad mělo jít o cizí zavinění. Ruská policie ostatně vše velmi pečlivě vyšetřila a vždy konstatovala, že šlo bohužel o nehodu nebo hromadnou velmi škaredou sebevraždu.

Jenže nám se dostala do rukou nahrávka ze samotného centra FSB, která ukazuje, že poslední případ Ravila Maganova je možná přecejen něčím jiným, než neopatrným uklouznutím v šestém patře. Zachycuje rozhovor řadového důstojníka tajné služby a jeho velícího generála.

Tajná nahrávka tajné služby

„Hlásím, že úkol je splněn, pane generále. Ptáček vypadl z hnízda.“

„Da, da, charašo, rozumím. Ale ptáček měl z hnízda vypadnout až zítra, nemáme ani nachystané nekrology, není ani hotová oficiální verze. Zpackali jste to!“

„Pane generále, mrzí mě to. Zkomplikovalo se to. Bylo to celé složité, manželce jsem taky říkal, že … „

„Hmm, tak manželce. Ptáček vypadl ze šestého patra a vy o tom něco říkáte manželce?! Zbláznil jste se?!“

„Já jsem to tak nemyslel, ona nic neví, je stejně úplně blbá, ani netuší, že mám milenku a druhý byt ve Vídni, je hrozně pitomá!“

„Já vím, znám přece Jelenu. Ano je hrozně pitomá, když si vzala takového hlupáka! Vy jste porušil všechny předpisy! Víte co, já na celou věc zapomenu, ale zajdete si k našemu lékaři, ano? Jste přepracovaný, děláte chyby, možná jste dokonce nemocný.“

„Ne, proboha ne! Nechci k lékaři, slitujte se!"

„Co blázníte, je to běžná zdravotní prohlídka. Zdáte se mi nějaký pobledlý.“

„Nic mi není, jsem úplně zdravý! Nechci k lékaři, prosím!“

"Chcete raději k šamanovi? Někdo preferuje tradiční medicínu a všechny tyhle rituály. Mě na to moc neužije, ale klidně vás napíšu k šamanovi. Prý je to Tuvánec, velmi schopný."

"Ne, šamana rozhodně ne! Už jsem to tam jednou viděl. Je tam všude kouř, ten šaman vypadá, že se měsíc nemyl a smrdí po žábách. Do té jeho shnilé jurty mě nikdo nedostane!"

„Nu, jak myslíte, když nechcete, nechcete. Alespoň byste měl začít trochu plavat. Plavání je nesmírně zdravé. Vy máte bazén, že? Plavete rád?“

„Pro smilování boží, bazén ne, je stejně zrovna vypuštěný, a já vůbec neplavu, nesnáším vodu, do bazénu nejdu! Bazén ne, prosím!“

„Tak ale co s vámi? K lékaři nechcete, šamana nechcete, do bazénu nechcete... Vůbec nedbáte na své zdraví, to vám tedy říkám. Přitom byste měl myslet na rodinu, na děti. Kdyby se vám něco stalo, víte jak to dneska chodí, doba je zlá a rodina bez otce je v těžké situaci, Jelena by musela začít pracovat ...

„Bože můj, dobrá, vyhrál jste. Skončeme to, tak já tedy půjdu k lékaři. Ale rodinu do toho netahejte, ti za nic nemůžou.“

„Dobře jste se rozhodl. Zdraví je nejdůležitější. Náš lékař vás prohlédne, je velmi zkušený. Takže hned zítra ráno si dojděte k našemu specialistovi. Víte kam?“

"Ano, vojenská poliklinika ... třetí patro."

"Ne ne, tam se teď maluje, náš dokor se přestěhoval do dvanáctého."

„Eh...do dvanáctého?“

„Ano, do dvanáctého. Budete mít aspoň nádherný výhled na celou Moskvu. A teď už padejte, mám spoustu práce.“

„Rozkaz, padám."

