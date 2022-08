Pláže jsou plné arogantních ruských turistů, Evropa totálně zaspala

Pobouření v Evropě je velké, na což reagovaly vlády Finska a Estonska, které navrhly, aby Evropská unie zcela zastavila vydávání turistických víz. Pro mnoho lidí přitom bylo velkým překvapením, že evropské země i nadále tato víza udělují.

Česko premiant Evropy

Česko přestalo udělovat víza hned druhý den po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Jsme tak v tomto premianti celé Evropy. „Byli jsme první, kdo na toto opatření přistoupil, a snažíme se vysvětlit našim partnerům, že jde o opatření opodstatněné a účinné. V době ruské agrese, jejíž deklarované hranice se stále posouvají, nemůže být řeč o běžném turismu ruských občanů,“ uvedl pro Novinky Lipavský.

Návrh má podporu například i europoslance Tomáše Zdechovského, který pro Čtidoma.cz uvedl: „Česká republika by rozhodně měla podpořit návrh Estonska a Finska ohledně zrušení vydávání turistických víz Rusům. Rusko rozpoutalo nejhorší konflikt, který Evropa zažila od druhé světové války, a my necháme obyvatele Ruské federace, kteří proti válce nevystupují a neodsuzují ji, courat po Evropě? Dovolíme Rusům cestovat, užívat si léto, zatímco na Ukrajině umírá civilní obyvatelstvo? Z mého pohledu bychom se teď rozhodně měli zamyslet nad vydáváním turistických víz a zvážit jejich omezení nebo zákaz.“

Pro Rusy není nic problém

Pravdou je, že za současné situace si Rusové mohou cestovat po celé Evropské unii. Jediné komplikace jsou s leteckým spojením, které se mezi Ruskem a unií v podstatě přerušilo. Rusové tak ve velkém cestují přes Turecko a také Bělehrad, ze kterého se stal velmi rušný dopravní uzel. Rusové také jezdí vlakem do Finska, spojení je pravidelné, souprava jezdí dvakrát denně. Tento týden navíc maďarská společnost Wizz Air oznámila, že obnovuje obousměrné lety do Ruska. Sklidila za to sice obrovskou kritiku na sociálních sítích, ale Maďaři jsou na to už zvyklí a jejich rozhodnutí to zřejmě nezmění.

Jakmile se Rus s vízem jakékoliv evropské země dostane do shengenského prostoru, může cestovat, kam chce. Výsledkem jsou hordy Rusů na evropských plážích a letoviscích. Podle Zdechovského je nejvyšší čas celou situaci změnit. „Máme možnost teď situaci napravit a věřím, že se tak brzy stane.“

Rusové jsou arogantní, každý to zná

Setkání s Rusy je většinou nepříjemné, nelze je přehlédnout, jejich arogance ke všem kolem je pověstná. I to potvrzuje Zdechovský: „Spousta mých známých, kteří trávili dovolenou v zahraničí, přítomnost Rusů zaregistrovala a překvapila je. Všichni víme, jak se Rusové na dovolených chovají, poznáte je velmi snadno. K pracovníkům ve službách se chovají s despektem, jsou neslušní, nerespektují pravidla. Samozřejmě, nejsou všichni stejní, ale ten celkový dojem takový je. Turistické destinace je trpí, protože mají peníze. To by ale mělo skončit. Bojujeme s Ruskem na všech frontách a neexistuje důvod, proč bychom je neměli zasáhnout i v oblasti turismu.“

Jestliže se evropská sedmadvacítka rychle nedohodne na plošném ukončení vydávání turistických víz, budeme muset strpět přítomnost ruských občanů i v dalších sezonách.

