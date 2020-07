Čistá a voňavá koupelna snadno a skoro zadarmo? Jde to a přitom stačí opravdu málo

Koupelna je místo, kde by se měl člověk cítit zvlášť čistě a bezpečně. Bohužel právě tady se drží i mnohé nečistoty, které rozhodně na takovém místě nechceme. Jak docílit dokonale čisté koupelny - a dokonce bez velké chemie? Tak, jak to dělaly naše babičky. Tedy s použitím toho, co máme určitě doma. Poděkuje nám nejen koupelna, ale i příroda.