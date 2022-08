Tajná mise senátora Doubravy na Krymu: Pomsta za Vrbětice je dokonána

Zatímco z Krymu hromadně prchají Rusové a nad leteckou základnou Saki stoupá dým, svět se ptá, co se to děje? Rusové tradičně tvrdí, že vojáci jen neobratně zapalovali cigaretu a vajgl vznítil letecké bomby. Nikomu se nic nestalo a počet zničených letadel prý také nesedí.

Ukrajinci tajemně mlčí, prý s celou věcí nemají nic společného, ale příště by mohl vybouchnout třeba Kreml. Analytici se domnívají, že útočily americké zázračné zbraně, které byly tajně dodány Ukrajincům. Dalekonosné houfnice, balistické rakety, nevyzkoušené laserové kanóny… Nic z toho se nezdá příliš pravděpodobné.

Agent s povolením zabíjet

Našim redaktorům se ale podařilo zjistit, že celou věc mají na svědomí české tajné služby. Ty vyslaly do akce svého nejlepšího agenta, kterého celá léta pečlivě připravovaly na tuto zásadní misi. Řeč je o senátorovi Jaroslavu Doubravovi, který, jak se ukázalo, právě pobývá na Krymu.

Jeho krytí je ale diplomatická mise, údajně dojednává nějaké obchodní záležitosti. Jenže nevysvětlitelné výbuchy má na svědomí právě on. Celá léta byl považován za prokremelskou filcku, bylo mu neprávem nadáváno, že je ruský kolaborant, byl označován za blázna i mnoha hanlivějšími výrazy. Agent v utajení to vše musel snést a ani náznakem nesměl prozradit svou identitu. Obrovská oběť od člověka, který se takto rozhodl znemožnit sám sebe, jen aby mohl sloužit své zemi.

Padl za vlast?

Samozřejmě jsme se pokusili se senátorem Doubravou spojit, aby nám celou věc vysvětlil. Jak se ukázalo, je skutečně perfektně připraven a svou krycí historku neopouští za žádných okolností. Tady jsou jeho slova k celé věci: „Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Jsem tu v jednom nádherném letovisku s panem Pušulinem, pijeme vodku a řešíme mezinárodní situaci… počkejte, pane redaktore, mně se to tu vylilo… no prostě řešíme důležité věci. Krym je, jak jistě víte, náš zásadní obchodní partner, také skvělá dovolenková destinace, ostatně pan premiér sem poslal syna, moc se mu tady líbilo. Moře je tu…ano, ještě mi nalejte… kde jsem to skončil, moře je tu teplé, támhle se sice z něčeho kouří, ale to určitě nic nebude. A teď to dokonce bouchlo! Slyšel jste tu ránu? Kam všichni běží? Moment, musím končit, zdá se, že sem na nás něco letí…“

Nezbývá, než vzdát čest agentu Doubravovi, který v nelehkých podmínkách plní dále svou tajnou misi. Pomsta za Vrbětice je dokonána!

Redakce upozorňuje, že tento text je satira.

