Seriál Dobré zprávy u diváků pohořel. Natáčení bylo zastaveno po pouhých sedmi měsících, přiznala Denisa Nesvačilová

Seriál Dobré zprávy měl na televizi Prima premiéru teprve v říjnu 2022. Přesto byl v neděli 19. 12. 2022 jejich poslední den, kdy herci natáčeli. Přináší příběh mladého děvčete Báry, která je obyčejnou vesničankou s velkými sny a plány. Náhodou získá stáž v Dobrých zprávách, které z celého srdce obdivuje, a tak doufá, že právě to bude krok ke změně v jejím životě. Stejně ale jako každé zpravodajství, i tady je ústřední moderátorská dvojice, kolem které se točí celý svět. Tu si zahrála Sára Rychlíková a Jan Fanta.

V Dobrých zprávách hraje skutečný pár

Trojici doplňuje sporťačka Gita, kterou si zahrála Denisa Nesvačilová. Ta si zahrála i v dalším seriálu s názvem Pálava, kde se měla seznámit se scénáristou a režisérem Petrem Kolečkem. Pravděpodobně tím započala jedna z největších kauz letošního roku, ve které to byla skutečné kolečko na střídačku od Denisy k modelce Anetě Vignerové.

V dalších rolích se představili například Mirek Šimůnek, Jan Komínek, Alžběta Stanková, Tomáš Weber, Igor Chmela, Vojtěch Vodochodský, výše zmíněný Vladimír Polívka nebo jako maskér Míra Nosek. Právě někde mezi těmito rolemi vznikla zřejmě skutečná láska, to mezi Sárou Rychlíkovou a Vojtěchem. Dvojice si spolu zahrála také v seriálu konkurenční televize Nova s názvem O mě se neboj.

Seriál nenaplnil očekávání

Televize viděla v tématu velkou příležitost. "Na téma zpravodajství nepotřebujeme odborné poradce, všichni jsme televizí prošli. Její zákulisí známe a víme, jak to v televizi chodí. Prostřednictvím holky plné ideálů chceme na specifickém pořadu odpoledního živého vysílání nahlédnout do televizního zákulisí,“ uvedla pro MediaGuru na zahájení natáčení Lenka Hornová, ředitelka obsahu TV Prima.

Možná právě ale diváky vyděsilo, že tohle by měl být ten pravý obraz toho, co se v zákulisí zpravodajství děje. Ponižování, intriky, shazování, boj o moc a příležitost...

Seriál se ale u diváků nechytil tak, jak tvůrci předpokládali. Zřejmě to byla pro fanoušky primáckých seriálů změna oproti statku a ZOO, navíc intriky a naschvály, kdy hned v první díle dostane hlavní hrdinka dortem do obličeje v přímém přenosu, jsou přeci jen trochu moc. Nakonec se prý po dlouhých úvahách rozhodla Prima seriál stáhnout a soustředit se na ty, které u diváky úspěch mají. Možná právě i proto povolává v lednu do ZOO spoustu hvězd, které postupem času odešly – např. Terezu Brodskou, Roberta Urbana, Evu Burešovou, Michaelu Petřekovou apod.

