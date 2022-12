O mě se neboj: Konečně seriál o skutečném životě, říkají diváci. K pokračování jsou ale skeptičtí

Seriál O mě se neboj vychází ze své polské předlohy, a tak měli čeští tvůrci jen velmi omezené možnosti, jak příběh ztvárnit po svém. I tak se jim to povedlo perfektně a přízeň diváků si získali téměř okamžitě. Jaké bylo ale překvapení, když seriál neskončil tak, jak si všichni přáli. Eva se sice rozhodla vyznat Martinovi lásku, ten ale nebyl připravený jí city opětovat.

Druhá série přinese divákům zklamání

„Celou dobu jsem věřila, že závěr bude jako v amerických filmech. Lovestory a Martin nakonec skončí s Evou, ale to by nebylo skutečné, tak, jak to v životě bývá... Asi to tak mělo být,“ zamýšlí se divačka Kateřina na sociálních sítích. „Tohle se vám, Novo, povedlo. Natočili jste seriál přímo ze života, o rodičích, dětech, přátelích, práci… Bylo tam všechno, pády, vzestupy, radosti, starosti, úsměvy, pláč, hádky, strach… Skvělý charakterní postavy, luxusní obsazení,“ oceňuje seriál divák Roman.

„Moc povedený seriál, jen neskončil tak, jak jsem si přála, přimlouvám se za další díly,“ píše divačka Milena. Kdyby chtěla znát tajemství, doporučujeme jí podívat se na náš soupis prvních deseti epizod druhé série. Tam zjistí, jak se to bude mezi Evou a Martinem vyvíjet! A možná, že ani tenhle scénář by ji nikdy nenapadl.

Žádná červená knihovna to nebyla

Ať diváci chtějí či nechtějí, Evě s Martinem je konec. Alespoň na nějaký čas, pokud se televize Nova nerozhodne natočit další díly, které mají předlohu v polském originále. A ani tam nečeká Evu s právníkem žádná pohádka. Některým se na novém seriálu ale právě tohle líbí. Nepředvídatelnost, žádná červená knihovna. Naopak nenaplněná touha a nešťastný konec, který se i v životě zkrátka někdy stává.

„Byl to pěkný seriál, to se vám povedlo. Skončilo to tak, jak to skončilo. Prosím ale, nedělejte z toho telenovelu. Žádné pokračování,“ píše divačka Lenka. V polském originále se ale dočkal seriál 13 sérií a 169 epizod. V plánu byla i čtrnáctá řada, nakonec k ní ale nedošlo. Seriál v pozdějších letech sledoval i první lásky Helenky a Olinky, dcer Evy. Zda Nova natočí další díly zatím není jasné. Ale co myslíte, stálo by to za to?

