O mě se neboj: Polská verze prozradila podrobný děj. Je jasné, jak to bude mezi Evou a Martinem

Poslední díl O mě se neboj, který byl odvysílaný na obrazovkách televize Nova, zvedl diváky ze židle. Martin neskončil s recepční (původně uklízečkou) Evou, ale s Petrou. A my víme, co bude dál! K překvapení diváků, ani ve druhé sérii, o které u nás ještě nebylo rozhodnuto, v Polsku už ale běžela dávno, žádná velká láska nevznikla. Stále je to jen takové "oťukávání".

První epizoda

Po autonehodě by si měl Martin procházet rehabilitací, zřejmě tak nepůjde o žádnou banalitu. Pavel by měl ale nakonec kárnou žalobu za Martinovo chování opravdu podat, a aby toho nebylo málo, advokátní kancelář by se měla přestěhovat do Martina bytu kvůli problémům s nájemní smlouvou. Nebo možná Martin zůstane vykopnutý ze svého místa a zařídí si novou. Měla by se ale objevit jakási mladá Karolína, která bude těhotná právě s Martinem. Eva bude přemýšlet, že si dodělá školu, aby neměla jen základku. Kryšof se konečně odstěhuje.

Druhá epizoda

Na internetu se objeví šílené video, ve kterém řidič porušuje všechny možné dopravní předpisy. Bude to Martin. Objeví se však také spekulace, že na internet umístil video narušený Pavel, který Evu v posledním díle první série uhodil. Chce Martinovi dělat zle a tohle je jeho pomsta. Karolína nakonec těhotná s Martinem zřejmě nebude. Petra by měla odejít z advokátní kanceláře a založit si vlastní praxi.

Třetí epizoda

Článek o románku Evy s Martinem vyjde v bulváru. Dvojice bude hledat, kdo za tím stojí. Helenku by měl kontaktovat její biologický otec, který je ve Francii a už léta s ní nemluvil. Eva dostane strach a požádá o pomoc Martina.

Čtvrtá epizoda

Martin stále pátrá po autorovi videa na internetu, mezitím se objeví další nahrávka. Kryštof si myslí, že dal Martin jeho dcerám loutky a snaží se tak dostat do jejich přízně. Vydá se do kanceláře, aby si to s ním vyřídil, Martin tam ale není. Celý incident ale natočí jedna ze zaměstnankyň a pošle to Evě. Martin najde svého stalkera, konfrontace s ním je ale pro právníka zdrcující. Útěchu najde u Evy.

Pátá epizoda

Eva před Kryštofem tají, že ji kontaktoval Filip, otec Helenky. Sejde se s ním, Filip se ji bude snažit okouzlit, dlužné výživné ale zaplatit nehodlá. Během školení pro právníky se Martin seznámí s kamarádkou z vysoké školy Magdou, která se nedávno vrátila ze zahraničí. Neví, že je advokátkou Filipa. Magda si zase neuvědomuje, že Martin Evě pomáhá. Filip se rozhodne sejít se svou dcerou. Střet s Kryštofem ale končí jeho útěkem. Filip vyhrožuje, že podnikne proti Evě příslušné právní kroky. Magda se vsází se svou kamarádkou, že Martina svede.

Šestá epizoda

Eva souhlasí, že se Helenka s Filipem potká. Ten přijde i s Magdou, která si hned všimne, že mezi Martinem a Evou není jen profesní vztah. Přesto se nevzdává svého záměru Martina svést.

Sedmá epizoda

Rivalita mezi Kryštofem a Filipem o přízeň jejich dcer konečně skončí. Filip mu dokonce nabídne práci ve své renovační firmě. V kanceláři se řeší těžký právní případ, Eva zase neudrží jazyk za zuby. Když přijde domů, bude muset čelit Filipovi i Kryštofovi, což ji rozhodí.

Osmá epizoda

Viktor se bude ženit, ne vše ale půjde podle plánu. Brát si bude Beátu. Martin se snaží s Evou na svatbě znovu sblížit. Filip se zamkne v hotelovém pokoji a vyhrožuje, že se zabije, pokud ho Eva neposlechne. Přišel mu totiž dopis se žádostí o zaplacení výživného po splatnosti a soud mu zmrazil účty. Nemá tak ani na zaplacení účtu v hotelu. Kryštof se tam přiřítí s myšlenkou, že určitě načape Evu s Martinem, Filip mu ale prozradí pravý důvod, proč přijel.

Devátá epizoda

Eva má zase problém, nový majitel činžáku, kde bydlí, je chce vystěhovat. Magda se pokouší o Martina. Eva ho zavalila svými problémy, Magda tak Martinovi dopřává drobné radosti. A daří se jí to skvěle.

Desátá epizoda

Okolnosti způsobí, že ani Kryštof nebo Filip nemohou přijít na školní soutěž „Talentovaný táta“. Olinka s Helenkou tak požádají Martina, aby je zastoupil.

Zdroj: seriál O mě se neboj, swiatseriali.interia.pl, telemagazyn.pl

