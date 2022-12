Seriál O mě se neboj nevyužil potenciál, který měl. Diváky čeká zklamání

Diváci, kteří seriál O mě se neboj sledují na televizních obrazovkách, už viděli šest dílů. Předplatitelé platformy Voyo viděli už sedm, a tak ví, že se v tom předposledním zkrátka nic moc nestane. Kamarádka Petry uteče navzdory rozhodnutí kanadského soudu ze země, a tak se jí v Čechách sociálka bude snažit vzít děti. Zlá babička, která je dostala v Kanadě do péče, si pro ně dokonce za pomoci Martina přiletí a všechno tak bude u soudu záležet nakonec (překvapivě) na Evě.

Vašek Matějovský se pokusí o krásnou Petru

Kromě jedné žádosti o ruku, která bude skrývat svá úskalí, se tu ale nic moc neděje. Naopak Eva si nabrkne nového, a to analytika v podání Romana Vojtka. Martin tomu jen přihlíží a zřejmě sžírán uvnitř nenávistí se rozhodne, že to napraví s půvabnou Petrou. Vztah s Evou se tak neposune ani o centimetr, ačkoliv je to jeden z posledních dílů. Přitom měli tvůrci perfektní příležitost dát dohromady Martina Kalinu s Evou někdy uprostřed seriálu, pak jim tam přihodit nějakou tu komplikaci, ale nechat diváky nasát tu romantickou atmosféru vášně a chtíče. Krásné začátky.

No nic, toho se nedočkáme. Naopak ukázky na osmý díl vypadají, že snad ještě seriál ani nekončí. Ačkoliv někteří argumentují, že možná bude i druhá série, vzhledem k úspěchu, řekněme si na rovinu, že tvůrci už mají dávno předtočeno a úspěch zaznamenávají až teď. Žádný záměr, že úmyslně posunou dějovou linku, tam tak být nemůže. Po pokračování volá ale stále více diváků a televize Nova by byla bláhová, kdyby takového nadšení svých diváků dostatečně nevyužila. Nikdo z hlavních protagonistů ale zatím ani nepřiznal, že by se o pokračování jednalo.

Osm dílů je málo

To, že si Eva Málková ještě najde nějakého toho štramáka, který je shodou okolností dost bohatý a hodlá tak uplatit Kryštofa, aby se konečně z jejich společného bytu vystěhoval, to bychom ještě tvůrcům odpustili. Stejně tak, že se Martin chystá usmířit s Petrou, ke které sice asi nic zvláštního necítí, je to ale dcera majitele advokátní kanceláře, kde dělá. Tohle všechno se ale mělo stát v půlce seriálu, a ne na jeho konci. Pokud skvěle vymyšlená zápletka, které se nedá zkrátka nic vytknout, se do osmi dílů nevešla, měli toho natočit víc.

Zřejmě to skončí tak, že si Eva s Martinem dají jednu pusu, slíbí si, že spolu chtějí být šťastní do konce života, Martin bude nadšený, Eva rozněžněná… A pohádky bude konec. Taková škoda. Naprosto perfektní ukázka, jak nevyužít kvalitní a dobrý seriál. A přitom ty, které mají plytký děj a děje se v nich zkrátka pořád to samé, mají dílů na tisíce. Kam jste dali hlavu, scenáristi, kam?

