Seriál Případy mimořádné Marty: Tatiana Dyková jako Einstein v sukni a virální hvězda Nicky Tučková z klipu Rich Boy

Případy mimořádné Marty přináší zcela nový pohled na policejní vyšetřování. Trochu extravagantní Marta, kterou v hlavní roli ztvárňuje Tatiana Dyková, uklízí na policejní stanici, když omylem shodí složku. Fotografie, které jí z toho vypadnou, dopomohou k tomu, že Marta zjistí policejní špatný postup.

Seriál nahradila na obrazovkách Policie Modrava

Marta je totiž neskutečně inteligentní (a také velmi osobitá) žena se třemi dětmi, která má sice IQ 160, neudrží si ale práci, protože má problém s autoritami. Zároveň má ale potřebu zasáhnout do všeho, co kolem sebe vidí. Její genialita se brzo v případech ukáže jako prospěšná, ačkoliv Roman Zach bude mít co dělat, aby ji vedle sebe vůbec snesl. To se ale v dalších dílech začne měnit.

Seriál, který vychází ze zahraniční předlohy, se měl původně objevit na televizních obrazovkách koncem října. Nakonec ale televize Nova změnila podzimní schéma a nahradila jej reprízami Policie Modrava. Divoká Marta by se měla objevit v televizi v první polovině příštího roku. Skoro to vypadá, že se Nova obávala, aby seriál uspěl. Tento strach je ale naprosto zbytečný.

Nicky Tučková chtěla být bohatá, teď hraje v seriálu

Ačkoliv při dívání se na jednotlivé díly pravděpodobně nebudete souhlasit s tím, jak se k tomu Marta staví, v některých situacích už vám bude připadat „tak trochu moc“, je v ní také citlivá ženská stránka, která zoufale hledá svého partnera. Ten už ale zmizel před 16 lety a od té doby po něm není jediná stopa. V seriálu se také jako jedna z policistek objeví Táňa Malíková, známá také pod pseudonymem Nicky Tučková.

Ta před 9 lety zpívala lámanou angličtinou: "Chci být jako Agáta Hanychová nebo Lucka Vondráčková, pěkná holka s bohatým klukem a odkopnout ho pro šťastný konec. Jsem sladká a chytrá teď a navždy. Mám velká prsa a mám ráda politiky. Ale nemám ráda Zemana, lepší je Obama. Pojď sem boháči, pojď, pojď. Nejsem dě*ka, chci být bohatá. Nechci pracovat, chci jíst vepřové. Jít na pláž, pít broskvové drinky. Čekám v místnosti na tebe, boháči. Pojď sem. Jsem žhavá, zchlaď mě. Toto je moje telefonní číslo…“

Z vtipného videa do filmu Jakuba Štáfka

Nevypovídá to ale nic o hereččině inteligenci, šlo o reklamu pro společnost, která se zabývá finančním poradenstvím. Na svědomí ji měly dvě scenáristky, které se soutřeďují na tzv. virál. Nicky (nebo Táňa) potom nazpívala ještě další virální písničku: "Ta písnička je věnovaná Milošovi z Varšavy, protože Nicky chce prorazit do světa. Jmenuje se Szukam cię Miłoszu (Hledám tě Miloši). Není to pro pana prezidenta, ale pro Miloše z Polska," vysvětluje blondýnka, že po našem současném prezidentovi nepátrá.

Ačkoliv tehdy málokdo pochopit, že se jedná o legraci, dnes je z Táni herečka. Zahrála si například ve filmu Jakuba Štáfka a Štěpána Kozuba Shoky & Morthy: Poslední velká akce, v trojdílné sérii Guru, Stíny v mlze, Šéfka, Anatomie života a mnoho dalších.

Shrnuto podtrženo - Případy mimořádné Marty jsou vtipná kriminálka, u které si odpočinete, upřímně se zasmějete a ještě se dozvíte něco nového. Protože Táňa je ve své roli potrhlé matky třech dětí zkrátka úžasná!

