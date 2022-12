O mě se neboj: Veronika Arichteva měla dostat už dávno vyhazov. Další chyby v seriálu, které nedají divákům spát

Vašek Matějovský je zkrátka štramák. Dobře vypadá, hraje bystrého a inteligentního právníka, ale zároveň mu tak docela neklape vztah s bohatou dědičkou advokátního impéria Petrou Altmannovou. Rozchod s ní je ale na pováženou, protože její otec je majitelem a mladého advokáta zaměstnává.

Eva Málková: Žena v nesnázích

To by se ale nesměla objevit drzá matka dvou dětí Eva Málková, která Martinu Kalinovi zamotala hlavu. Který muž by odolal ženě v nesnázích? Občas ho ale dokáže pořádně naštvat, hlavně když se mu motá do práce. A to je jeden z důvodů, proč by v reálném světe už dávno dostala padáka. Co dalšího v seriálu nesedí?

Hned v prvním díle, když Martin Kalina zapomene na rozvodové stání Málkových, protože si zrovna užívá se svou milenkou, přijde ho Eva do kanceláře hledat. Majitel se diví, proč tam tak vyvádí, Petra situaci ale zažehná. Už tehdy je zvláštní, že mu není divné, že je jeho zaměstnanec (případně spolupracující advokát, jak to bývá běžné) u soudu, který jeho kancelář vůbec neřeší. Ačkoliv nemůže mít přehled o všem, každý normálně smýšlející člověk by se podíval do agendy. A zjistil by, že si tu Martin tak trochu dělá melouchy do vlastní kapsy. Když Kryštof volá Petře, aby jí sdělil, že ji Martin podle jeho úvah podvádí s Evou, ta se k tomu postaví tak, že se o tom Martinovi zpočátku vůbec nezmíní, a ještě mu nabídne snídani. Není to možná tak prapodivné, vzhledem k její povaze, ale dáváme jí zlatého bludišťáka. Vzápětí ale odchází do práce bez něj, což je vzhledem k tomu, že tvoří pár a pracují ve stejné kanceláři, trochu divné. Ve stejném díle, tedy druhém, navštíví advokátní kancelář Jan Šťastný, aby se soudil se svou bývalou milenkou. Má kompromitující video, na kterém zachytil jejich milování. Považuje se za kavalíra, protože ještě nic z toho nedal ven. Eva tam v tu chvíli přinese kafe a řekne mu, že kdyby to udělal, byl by pěkný chudák. „Jak jste to myslela?“ ptá se Šťastný. „Že je dobře, že se to o vás ví. Že si na vás mají holky dávat pozor,“ vystřelí Eva. Za normálních okolností by jí asi na hlavu přilétla výpověď ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a nikdo by se s ní nebavil. Ať už je klient vinen čímkoliv, je to stále zákazník, který si kupuje od advokátní kanceláře jejich služby. A nechat si takto poškodit pověst a předvádět neuctivé chování ke svým klientům by si nikdo nedovolil. Stejný karambol předvedla Eva u klientky, kterou hrála Lucie Vondráčková. Když hledá Eva s Rézinou podvodníka, který ji připravil o spoustu peněz, využijí k tomu seznamku, kde se původní pár seznámil. Velmi rychle ho tak najdou a Eva se s ním dá dohromady, aby získala zpátky peníze své kamarádky. Při představě, kolik lidí je dnes na seznamkách, jako je třeba Tinder, a jak fungují v tomto směru polohové služby města velkého, jako je Praha, je taková představa úplně nereálná. Martin v jednom z dílů zapomene k soudu přeložit důležitou analýzu, na které stojí úspěch celého týmu. Na poslední chvíli to pošle elektronicky s větou, že v tištěné podobě to dodají hned, jak to bude možné. Ještě ten den soud rozhodne v jejich prospěch. Vyhlašujeme tuto soudkyni za nejrychlejší studentku složitých materiálů široko daleko, kterou jsme v Čechách ještě neměli. Když Rézina porodí u Martina Kaliny v autě, nepadne ani zmínka o tom, že by po takovém překvapení možná potřeboval v autě trochu uklidit. Možná nějaký dobrý tepovač. Dokonce je tam záběr, jak kouká přímo Rézině mezi nohy, když se hlavička miminka dere ven. Za odvahu má bod! Ve třetím díle se na konci, po hrůzném zážitku s Réziným podvodníkem, Martin s Evou objímají a tykají si. V dalších dílech si ale zase vykají a Martin jí tykání nabízí znovu, které Eva odmítne. Když Eva vaří Kryštofovi večeři, jde pro chilli a sůl. Přinese sůl od známé značky, která se prodává spolu s mlýnkem. Stojí kolem 80 Kč. Na chudou rodinu dobrý kup! Nikdo se ještě nedivil nad tím, kde vzal Martin tu odvahu vyspat se s cizí holkou hned na úvod prvního dílu ve svém bytě, když ve všech dalších tam má Petru, evidentně spolu téměř bydlí a předpokládáme, že má klíče. Stejně musíme obdivovat Evinu vstřícnost, kdy vlastně vůbec neřeší, že má doma neschopného flákače, který jí s rodinou vůbec nepomůže. Jako by doma měla spíše tři děti.

Ať už je tam ale chyb několik, diváci netrpělivě čekají, až se konečně dá Eva s Martinem dohromady. Bez toho by to nebyla ta správná pohádka! Už teď je jasné, že v sedmém díle nás čeká Martinova žádost o ruku... Koho ale požádá? A jak to dopadne?

Zdroj: seriál O mě se neboj, Instagram

