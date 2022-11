Rebelka Agáta Hanychová mění show Holčičky v minové pole: Koho už stihla dcera Žilkové během své kariéry urazit?

Agáta Hanychová je jednou z profesionálních celebrit českého šoubyznysového rybníčku. Vychovává dvě děti, Kryšpína, kterého má s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou, a Miu, která vzešla z manželství s Jakubem Prachařem. Třetího potomka má také na cestě, a to s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Právě ten je přední tváří TV Barrandov, na které dal své partnerce spoustu místa. A to nejdřív v show Agáta Jaromíra Soukupa, teď Holčičky, kam si zve známé osobnosti. Už ji navštívila například Ornella Koktová, influencerka Aneta Chovanová alias A.N.D.U.L.A nebo Andrea Pomeje, vdova po známém herci a producentovi Jiřím Pomeje.

Do boje s Agátou!

A právě správná volba hostů zajistila, že její show Holčičky slaví obrovský úspěch. O A.N.D.U.L.E se ví, že umí mluvit a vystupuje velmi kultivovaně, stejně tak na Andreu je radost pohledět. A možná by její pořad byl skutečně vnímaný jako oddychová talkshow, kdyby nenastoupila se svým ostrým jazykem a nepustila se do těch, kteří si to rozhodně nenechali líbit.

Možná ve stylu svého partnera Jaromíra Soukupa, který si nikdy nebral vůči šoubyznysu servítky, se modelka a influencerka Agáta Hanychová rozhodla, že trochu podpoří sledovanost svého pořadu a pustí se do celebrit také. Na paškál si vzala například herečku Jitku Čvančarovou. „Nechápu, proč tahle obtloustlá paní hraje femme fatale a proč vůbec letos nepřijela do Karlových Varů? Ona byla vždy povestná tou róbou, ukazovat kozy a špeky,“ řekla. Narážela tím na fakt, že je Jitka často terčem kritiky za výběr svých šatů, které jí mnohdy přidávaly nějaké to kilo navíc. Filmový festival byl ale pro Agátu vždy trnem v oku.

Agáta totiž v roce 2010 dorazila na festival se svým tehdejším přítelem Mirkem Dopitou a cestou z jednoho večírku upadla na zem. Náhodný kolemjdoucí jí pomáhal na nohy, měl ale na krku fotoaparát. Dopita v domnění, že jde o paparazzi, po něm vystartoval a dal mu pěstí. Návštěvník festivalu tehdy skončil v nemocnici a Dopita za mřížemi. To neušlo prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi, který zakázal vstup Agátě i její matce. Nebylo to ale poprvé, co se Agáta na festivalu rozvášnila. V roce 2007 se porvala s pořadateli, protože jí prý řekli, aby se chovala slušně. Možná už Agáta zapomněla, ale byla to právě ona, kdo měl spolu se svou matkou Veronikou Žilkovou vstup na každoroční Mezinárodní festival v Karlových Varech léta zakázaný.

Dočkala se ale velmi rychle hereččiny reakce."Přála bych všem dětem na světě, aby měly maminky, na které budou moci být hrdé a ke kterým by mohly vzhlížet tak, jako já celý život vzhlížela ke své mamince a babičce. Obě pro mě byly vzory lidskosti, pokory, skromnosti, kultivovanosti, noblesy a obrovské ženské síly. Tak prosím, toto je odpověď,“ řekla na svém Instagramu Jitka.

Neopomněla ani vdovce Štefana Margitu

Ani úcta k zemřelé hudební legendě Haně Zagorové Agátě nezabránila, aby se pustila do pozůstalého Štefana Margity, který svou velkou lásku stále oplakává. "Ona žila celý život s homosexuálem. Myslí si někdo, že je Štefan Margita hetero?" neváhala vypálit Agáta. Nejen, že takový výrok je nevhodný vůči komukoliv, ale přidávat muži, kterému nedávno zemřela manželka, je přes čáru i na Agátu.

Té to možná došlo velmi brzy, když se na svém Instagramu omluvila. To by ale nebyla ona, kdyby si do toho nepřidala něco ze své povahy a svůj útok neoznačila za humor. "Veřejně se omlouvám JČ a ŠM, mrzí mě, že jsem se jich svým nevydařeným humorem dotkla, a přeju jim hezkou první adventní neděli. Doufám, že moji omluvu přijmou a mě si neodnese 5. prosince čert," řekla na svém Instagramu.

Válka s Andreou Verešovou

Nejsou to ale první celebrity, do kterých se Agáta pustila, ačkoliv k tomu vždy nevyužívala televizní vysílání v hlavním čase. Už celé roky se nemá v lásce například s modelkou Andreou Verešovou, o které při živém vysílání na svých sociálních sítích s Jaromírem Soukupem prohlásila: „Verešová? To není herečka, to je ku*va!” Nutno říct, že tím zarazila i svého přítomného partnera. Nebylo to poprvé, co se do ní pustila. Už v roce 2016 při natáčení VIP Prostřeno tvrdila, že Andrea není nejostřejší tužkou v penálu. V jedné z restaurací při společné večeři měla totiž objednávat "kandáta", čímž myslela candáta.

Verešová se ale tehdy vyjádřila, že neví, co Hanychovou k vymyšlené historce vedlo a na obědě či večeři spolu dámy nikdy nebyly. A ani o to prý Verešová rozhodně nestojí. "Na rozdíl od ní ovládám plynule 4 světové jazyky a víc jak 10 let žiji v pokojném manželském svazku s jedním mužem,” řekla tehdy Andrea a narážela tím na Agátinu divokou minulost.

Na bitevním poli se Simonou Krainovou

V lásce se ale Agáta údajně nemá ani s modelkou Simonou Krainovou, která je známá svou láskou ke sportu a denně prý běhá 10 kilometrů. Většinu času tráví také v Dominikánské republice, která se stala jejím druhým domovem, čímž je některým svým sledujícím trnem v oku. Simona si z toho ale nic nedělá a dál si žije zkrátka po svém.

Naposledy Agáta komentovala, když se Simona vyfotila loni na dovolené a pózovala na špičkách. Na ostrově Svatý Martin to modelce velmi slušelo, Hanychová to ale okomentovala po svém. V roce 2015 se Simona také vyjádřila k Agátině pokusu o zpěv: "Dnes už i to největší koště má trochu styl. Tohle je ale peklo, levný film z minulého století.“ Bylo to v době, kdy Agáta vydala s Gipsym píseň, kterou pojmenovala po sobě. Ta se, mimochodem, stala tento rok její znělkou k pořadu Holčičky.

Může za to chlap

Za nenávistí mezi Simonou a Agátou může chlap, a to slavný hokejista Jiří Hudler. Ta údajně nevydýchala jeho lásku ke Krainové a prohlásila, že by mu Simona mohla dělat matku, a stejně ji pošle k vodě. „Ráda bych vzkázala jedné holce tady, že jí asi brzo nakopu p*del!“ řekla tehdy „Jasně že mluví o mně, o kom asi jiném? Já jsem ale nad věcí, ona je trapná,“ vysmála se jí Agáta.

Roky slovních přestřelek jí Simona vrátila ve chvíli, kdy se Agáta vrátila v roce 2018 po druhém porodu na přehlídková mola. "Mně nepřísluší to soudit, nechci do toho rýpat, ale každý má oči. Nechala bych to těm urostlým a hubeným dívkám," řekla Krainová.

"Drzá, sexy a milá, ano budu vším, čím chceš, abych byla. Diskutujte, taky máte proč," zpívá si Agáta pro sebe ve své písní. "Ano, jsem zmetek, klidně budu vším, čím mě mít chcete, Agáta, ze který se všichni pose*ete... " dodává tam.

