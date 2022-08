Česko se loučí s Haničkou Písničkou. Proč se Zagorové nedostalo státních poct při pohřbu jako Gottovi?

Facebookový účet premiéra Petra Fialy přinesl krátce po oznámení zpěvaččiny smrti vzkaz: „Hana Zagorová patřila k nejvýznamnějším tvářím naší populární hudby. Její písně znal snad každý. Vážil jsem si jí i kvůli jejím občanským postojům v roce 1989. Upřímnou soustrast jejím blízkým.“ Podobně se k nečekané smutné zprávě vyjádřilo mnoho českých politiků a lze jim věřit, že je náhlý skon dámy s dlouhodobě chatrným zdravím opravdu zasáhl u srdce.

Statečná hvězda

Vždyť Hana Zagorová zpívala několik desítek let, psala nádherné texty, účinkovala v muzikálech a nikdy netrpěla potřebou být zadobře s vládnoucí garniturou. Jako jedna z mála umělkyň podepsala na jaře 1989 petici "Několik vět" občanského hnutí Charta 77 a svůj podpis nikdy neodvolala, i když ji k tomu ponoukali třeba její kamarád a spolupracovník Karel Vágner nebo tehdejší manžel Vlastimil Harapes. „Prostě ten tlak na ni, aby to odvolala, byl šílený, a ona to neudělala. To bylo úžasné, mně to v té době ani nedošlo, čemu všemu musela čelit. Pro ni nezpívat a mít zaracha a nemoct vystupovat před lidma bylo úplně skličující, a stejně to neodvolala,“ uvedl pro deník Blesk.cz režisér a filmový producent Ondřej Trojan.

Krokem si Hana Zagorová získala mnoho sympatií napříč uměleckou scénou a tento fakt je často zmiňován jako důkaz jejího morálního kreditu. Zpěvačka ani v budoucnu nikdy otevřeně nepodporovala právě vládnoucí garnituru a snad jen prezidentu Václavu Havlovi dopřála opravdu osobní přátelství. Ten se dokonce v roce 2006 i o pět let později po boku manželky Dagmar zúčastnil i společných oslav dvounarozenin Hanky s jejím milovaným mužem Štefanem Margitou.

Pohřeb se státními poctami je pohřeb, který na návrh vlády provázejí pocty, na nichž se shodne rodina zesnulé osobnosti se státem. Mohou jimi být čestná salva, kondolenční kniha, projev státníka, minuta ticha nebo cokoliv.

Hana Zagorová zemřela po téměř dvouletém boji se zdravotními komplikacemi, spojenými s proděláním těžkého covidu v souvislosti s jejím celoživotním onemocněním krve. Odešla v nemocnici v náruči svého Štefíčka, s nímž strávila v manželství 30 let. Jejich vztah platil za jeden z nejšťastnějších v celém českém šoubyznysu. Její skon byl šokem pro celé Česko, oblíbená "Zagorka" měla totiž stále pracovní plány, byla aktivní na sociálních sítích a chtěla znovu zažít vyprodanou vánoční Lucernu, která jí tolikrát ležela každoročně u nohou. Tam už ji ovšem její fanoušci nikdy neuslyší a květinu na rozloučenou či připít šampíčkem, které tak milovala, jí mohou přijít do pražského Divadla Kalich. Tam ve středu 31. srpna proběhne rozloučení s veřejností a 16. září premiéra muzikálu Biograf láska, který měl být poctou její zářné kariéře.

Pohřeb bez účasti státu

Nechystají se žádné další velké akce, natož ty se státními poctami. Pouze soukromý obřad s rodinou a pozvanými hosty o den dříve. Že by snad Hana Zagorová nebyla dost velká hvězda na to, aby si zasloužila podobně jako Karel Gott pohřeb se státními poctami? Nestála o to zpěvaččina rodina, nebo snad Zagorová dost nevyla s vlky, aby někdo z politiků vznesl návrh k pohřbu na státní úrovni? Tak to totiž chodí - v Česku nemáme žádný zákon, který by jasně říkal, kdo má anebo ještě nemá na takový pohřeb nárok. Řídí se to pouze tak zvanou zvyklostí a návrhem, který vzejde od politiků.

Státní pohřeb je definován jako slavnostní pohřeb, kterým stát vyjadřuje nejvyšší pocty při úmrtí mimořádně významné osobnosti.

Pro Karla Gotta byl pohřeb se státními poctami uspořádán v říjnu 2019, v den rozloučení ve Svatovítské katedrále byl dokonce vyhlášen státní smutek. A už tehdy se kolem podílu státu na posledním rozloučení vedly velké debaty. Tehdejší premiér Andrej Babiš totiž nejprve ohlásil, že proběhne státní pohřeb, následně bylo jeho oznámení upraveno na pohřeb se státními poctami. Každopádně proběhl obřad na vysoké reprezentativní úrovni, odpovídající významnosti zesnulého Zlatého slavíka.

Milována napříč generacemi

I Hana Zagorová měla zlato v hrdle, těchto legendárních hudebních ocenění posbírala hned devět. Nazpívala přes 900 písniček, zářila na divadelních prknech v muzikálech, moderovala s manželem Štefanem televizní pořad Hogo Fogo, zahrála si v pěti filmech. Milovali ji nejen kolegové, s nimiž procházela hudební kariérou po desetiletí, ale i mladí, kteří se s ní setkali v rámci muzikálů anebo díky její ochotě spolupracovat na různých projektech. Jejím odchodem byl zdrcen Marek Ztracený i Milan Peroutka, osobní vztahy ji pojily s Martou Jandovou, Kateřinou Brožovou či Lucií Borhyovou, ale i vdovou po Karlu Gottovi Ivanou či Monikou Absolonovou. Michal David dokonce šokem ze zjištění, že už jeho přítelkyně Hanička odešla na druhý břeh, naboural do tramvaje.

Na odchod Hany Zagorové zavzpomínali na sociálních sítích všichni ti, kdo měli tu čest se s její srdečností alespoň letmo setkat. Její muž Štefan Margita děkuje na instagramu za kondolence a ujišťuje, že je přijímá a velmi mu pomáhají unést to velké břemeno smutku ze ztráty své milované partnerky. Politikové si odškrtli projevení soustrasti statusem na facebooku a snad aspoň pošlou věnec. Jen z Hradu zní ticho... Státní vyznamenání jí nikdy uděleno nebylo, ale možná, až se prezident Zeman dozví, že Hana Zagorová zesnula, věnuje jí in memoriam Řád Bílého lva, stejně jako jej udělil Karlu Gottovi.

