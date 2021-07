Božský Karel Gott by dnes slavil narozeniny. Proč tak miloval vtipy o židech a nesnášel operu?

Karel Gott nás opustil 1. října 2019 ve věku 80 let. Truchlila nejen celá Česká republika. Ačkoliv se nám všem zdálo, že jeho život byl moc krátký, sám zpěvák si připadal, jako by jich prožil hned několik. „Mám pocit, jako bych žil několik životů,“ řekl Mistr.

Pěvecká kariéra

Proslavil se v 60. letech hitem Oči má sněhem zaváté. Jeho neuvěřitelná hudební kariéra poté běžela na plné obrátky až do roku 2019, kdy natočil duet na rozloučenou se svou dcerou Charlotte – Srdce nehasnou.

Sám Mistr o své kariéře mluvil jako o někdy trnité cestě, která ale byla plná radosti. Miloval reakci publika. „Tohle povolání má jednu krásnou stránku. My vlastně sklízíme tu odpověď. Bylo to dobré? Líbilo se to lidem? To se projevuje hned. Třeba takový sochař, ten zkrátka neví a jestli se jeho socha bude někomu líbit až za sto let, tak už to ani nezažije,“ vysvětlil Karel Gott.

Žádaný až do smrti

Nikdo nevěřil tomu, že u zpěvu vydrží takovou dobu. Všichni mu říkali, že 30 let je maximální hranice. Potom prý měli na scénu přijít mladší "kluci" a Gotta už nikdo neměl chtít poslouchat. Opak byl ale pravdou. Karel Gott byl jedním z nejžádanějších českých zpěváků až do své smrti.

Opera

V šedesátých letech si musel vybrat. Mohl se vydat cestou popové hudby, nebo té operní. Na operní zpěv měl sice neuvěřitelné nadání, ale tuto možnost ani nezvažoval. Operní zpěv sice úspěšně studoval u profesora Konstantina Karenina, ale neoblíbil si ho.„Já jsem chtěl zpívat všechno. Opera je zkrátka úplně jiné zpívání, jiná poloha. To se opravdu musí dodržovat. Zpěvák si tam nemůže zaimprovizovat ani maličkost, ani jedinou vlnku.“

Jedno dílo zpívané 30 různými operními zpěváky bude znít zkrátka stále stejně. Zatímco popovým písním může každý interpret dát něco ze sebe a to krále českého popu nakonec zlákalo. Miloval, když si někdo z jeho kolegů vybral nějakou jeho píseň a zazpíval ji po svém. „Byla to pro mě poklona. Také bylo zajímavé sledovat, jak to oni vidí, jak by s písní pracovali.“

Vtipy o židech

Karel Gott také mimo jiné vysílal na Českém rozhlase pořad s názvem Zpátky si dám tenhle film. Každý díl pořadu zakončil židovským vtipem. Podle zpěváka ale není vtip jako vtip. Židovské vtipy jsou podle Gotta spíše takovou určitou filozofií.

„Mě je na tom nejsympatičtější to, že to má bohatou tradici. Ta tradice spočívá v tom, že tenhle humor byl určitým lékem i v těžkých dobách. Židé ho používali nejenom, když bylo veselo, ale i když byly těžké doby. Když bylo po těžkých dobách, tak na tom bylo sympatické to, že si uměli dělat legraci sami ze sebe,“ vysvětlil Karel Gott.

Zdroj: Český rozhlas

KAM DÁL: Nejkrásnější úsměvy českých celebrit: Má ho Bílá, Borhyová nebo snad Bendová?