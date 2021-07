Nejkrásnější úsměvy českých celebrit: Má ho Bílá, Borhyová nebo snad Bendová?

Mohou to hrát na své fanoušky, ale třeba jsou takto přirozené. Tyto dámy málokdy vidíte bez toho, aby se "zubily" od ucha k uchu. A co si budeme povídat taková rozzářená fotka zvedne náladu a dodá potřebnou energii. Vezměte si, že by se každý mračil.

Lucie Bílá

Lucii Bílou je těžké zahlédnout se zamračeným obličejem. Z jejího krásného úsměvu spokojenost přímo sálá. Čím to je? Jejím receptem na štěstí je prý nikdy neztrácet naději. „Někdy si na štěstí musí člověk počkat,“ prozradila zpěvačka.

Lucie Borhyová

Jeden z nejkrásnějších a nejproslulejších úsměvů v Česku patří televizní moderátorce Lucii Borhyové. Díky její profesi televizní moderátrky mají Češi tento úsměv vrytý hluboko v paměti. Koneckonců ho na obrazovkách vidí denně.

Jelikož si je vědomá toho, že už pouhý úsměv může léčit, často se zapojuje do charitativních akcí, které pomáhají zejména dětem.

Barbora Seidlová

Další celebritou, která se pyšní úsměvem od ucha k uchu je herečka Barbora Seidlová. Tenhle úsměv nejde zapomenout. Všichni si ho pamatujeme z pohádky Lotrando a Zubejda, kde si Barbora zahrála krásnou princeznu.

Alice Bendová

Spatřit Alici bendovou bez úsměvu je také nadlidský výkon. Směje se, i když jí do smíchu vlastně vůbec není. „Takhle jsem se smála jenom na fotce, ve vodě mi moc do smíchu nebylo,“ napsala pod příspěvek na Instagramu.

Herečka a moderátorka se na sociální síti svěřila s tím, že její vodní radovánky nešly tak úplně podle plánu. Rozhodla se jít si zasurfovat, ale místo krásného zážitku narazila hlavou na dno a „smrkala písek.“ Prý si tak ale „vyčistila hlavu (doslova),“ herečce mimo krásného úsměvu rozhodně nechybí ani smysl pro humor.

Eva Decastelo

Další krasavicí, která svým úsměvem podlamuje mužům kolena je Eva Decastelo. Herečka se umí radovat z maličkostí. Takovýhle úsměv na tváři jí vykouzlil výlet na Lipno.

„Výlet na Lipno byl boží,“ napsala pod usměvavou fotku.

