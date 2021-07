Bagárová a Muradov: Trable v ráji? Zpěvačka si postěžovala, co jí vadí

Monika svůj soukromý život ráda sdílí na svém instagramovém profilu. Chlubí se tam dcerkou, dokonalou postavou po porodu, ale třeba i pohádkovou oslavou narozenin, kterou pro svou dceru v květnu uspořádala. Na jejím profilu na sociální síti ale poslední dobou tolik nefiguruje její partner Muradov.

Nemá čas na rodinu

Makhmud Muradov je totiž kvůli své profesi UFC zápasníka velmi vytížený a na rodinu mu zkrátka moc času nezbývá. Monika se na instagramu svěřila s tím, jaké to pro ni je a jak vztah s bojovníkem zvládá.

„Já bych to nazvala spíše život se sportovcem, který má velké cíle a dělá sport na profesionální úrovni. To není jednoduché pro žádnou ženu, takový vztah vyžaduje obrovské pochopení, důvěru, trpělivost a lásku. Je to úplně jiný svět než ten hudební, tohle je dřina dvakrát denně den co den, někdy i v neděli,“ řekla Monika.

Problémy v ráji

Trénování dvakrát denně, a to i o víkendu, ale podle Moniky ještě nic není. „Ale to, co mě na tom nejvíc otravuje, je, že v kuse jenom peru a peru tréninkové hadry,“ uvedla Monika na pravou míru to, co ji na jejím vztahu štve nejvíc.

Rozlícená zpěvačka ale u stěžování si na hory špinavého prádla nezůstala, později k tomu ještě dodala, že by svému milému nejraději rozsekala počítač.

„Ještě mě vytáčí jedna věc, a to je ta Dota, kterou hraje na počítači. Vždycky říkám, že ten počítač hodím o zem, a ještě pořád jsem na to neměla odvahu,“ přiznala Bagárová.

Pozitivní přístup

Monika je ale silná žena a všechno to zvládá s úsměvem na tváři. Pomáhá jí k tomu i její životní motto: „Přej a bude ti přáno.“ Jak nedávno napsala u svého instagramového příspěvku, jaký si to uděláš, takový to máš. Podle zpěvačky je to zkrátka jen o pozitivním přístupu. Někdy stačí jen přát ostatním a pevně věřit, že se nám to vrátí.

„V životě se řídím jednou velmi krásnou větou. Přej a bude ti přáno. Mám takovej pocit, že to funguje, ale musí to být upřímné a opravdové,“ dodala Monika.

