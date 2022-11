Zima vás nebaví a toužíte po exotické dovolené? Právě teď je ten nejlepší čas

Podzim je v plném proudu a s blížící se zimou tak nastává ideální čas na útěk do teplých krajin.

Mezi největší lákadla, co se exotických destinací týká, už několik let patří mimo jiné i Omán, Egypt, Thajsko, Dominikánská republika, Zanzibar a Kapverdy. S hledáním letenek se rozhodně nevyplácí otálet, mohli byste si tak pořádně připlatit. Skvělým tipem je také zkusit se podívat na ceny letů z okolních států, často tak můžete ušetřit i několik tisíc korun.

Jak si ale vybrat tu pravou destinaci právě pro vás?

Omán

Dovolená v Ománu láká pohádkovými plážemi, pouští, horami, ale i pohostinností jeho obyvatel, jak na svém webu uvádí Phenomenalglobe. Na své si přijdou ale i milovníci historických staveb, v Ománu je totiž k vidění celá řada hradů a pevností.

Jde mimo jiné i o skvělou destinaci pro nadšence do kempování a objevování volného terénu. Kempování v divoké přírodě je totiž v Ománu povoleno.

Thajsko

„Tato země láká nejen plážemi, ale i skvělým jídlem a výlety,“ uvádí Kateřina Pavlíková. Navíc tu rozhodně nebudete potřebovat několik vrstev oblečení a celé dny se můžete pouze slunit na pláži, jak na svém webu uvádí Nomadicmatt.

Thajsko je navíc proslulé jeho přátelskými obyvateli a plážemi jako z plakátů. Mimo pláže tu na vás ale čeká i divoká džungle a krásná jezera. Na své si přijdou ale i milovníci velkoměst, kteří mohou vyrazit do rušného Bankoku.

Egypt

Egypt je jednou z nejlevnějších exotických cestovních destinací, jak na svém webu uvádí Egypt Tours Portal. Čekají tu na vás slunné pláže, ale i tisíce let staré pyramidy. V této zemi si na své přijdou zejména milovníci historie a architektury, v Egyptě můžete mimo pyramidy obdivovat i celou řadu chrámů, monumentů, hrobek a celou řadu dalších artefaktů.

Lákadlem je ale i kempování v saharské poušti, potápění se kolem korálových útesů a egyptská kuchyně.

Dominikánská republika

Pláže v Dominikánské republice jsou jedny z těch nejkrásnějších na světě, jak na svém webu uvádí Everything Puntacana.

Na své si přijdou i turisté, kteří si na dovolené rádi vyzkouší něco nového, Dominikánská republika se totiž mimo jiné pyšní i celou řadou tichých lagun a dalších míst, které jsou naprosto perfektní pro surfování.

Zklamaní nebudou ani kulinární nadšenci, v této exotické destinaci si totiž kromě čerstvých ryb a šťavnatého ovoce pochutnáte i na prvotřídní kávě, kakau a čokoládě. Většina turistů míří do této exotické destinace v období od prosince do února, pokud se ale chcete vyhnout davům turistů a zároveň nedorazit do Dominikánské republiky v období hurikánů, je ideální si počkat na duben, březen, nebo květen.

Zanzibar

Tato exotická destinace je jednou z těch nejoblíbenějších v celé Africe, jak na svém webu uvádí African Budget Safaris.

Milovníci bílých pohádkových pláží tu nebudou zklamáni, najdete tu ale i několik památek patřících na seznam světového dědictví UNESCO, jako např. část historické čtvrti Stone Town. Na Zanzibaru ale nechybí ani relaxační lázně, rušné trhy a stará sídla a paláce.

Zanzibar je známý také jako "Ostrov koření", skvělým výletem je tak na Zanzibaru i návštěva plantáží, kde se pěstuje mimo jiné i hřebíček, kurkuma, skořice nebo černý pepř.

Kapverdy

Na Kapverdy v porovnání např. s oblíbeným Egyptem tolik turistů nemíří, to je spolu s turistickými stezkami s neuvěřitelnými výhledy jednou z hlavních výhod tohoto souostroví, jak na svém webu uvádí Indie Traveler.

Na své si tu přijdou zejména milovníci přírody a výšlapů, Kapverdy se totiž pyšní pohádkovou krajinou, a to zejména ostrov Santo Antao. Toto souostroví bylo vytvořeno sopečnou činností, proto tu najdete nespočet strmých útesů, hor i údolí. Nejlepší období pro návštěvu Kapverd začíná listopadem a končí v dubnu, jde tak o ideální destinaci pro útěk před zimou.

Zdroj: Phenomenalglobe, The Culture Trip, Nomadicmatt, Egypt Tours Portal, Everything Puntacana, African Budget Safaris, Indie Traveler

KAM DÁL: Žena prozradila, jak zadarmo získat rady od právníka.