Kvíz pro cestovatele: Vyzkoušejte si svoji znalost českých památek. Zvládnete je všechny? Odpovědi přímo v článku

Dnes vám nabízíme malý letní kvíz, který vás zavede na šest krásných míst naší republiky. V každém najdete něco zajímavého, ale i poučného a krásného. Tak do toho! Správné odpovědi najdete na konci článku.

1.

Začínat náš malý kvíz Karlštejnem nebo Pražským hradem by jistě bylo zbytečné. A tak si na úvod zkusíme zámek na samém okraji Středočeského kraje. I tento je jedním z nejnavštěvovanějších v kraji i v celé republice a vidět jsme ho mohli i v několika pohádkách, točila se tady například pohádka O vánoční hvězdě, Královský slib, Nejkrásnější hádanka i další. Víte, o který zámek jde?

Foto: Wikimedia commons, Miloslav Rejha, CC-BY-SA-3.0

2.

A teď se na skok zastavíme na Písecku. Tenhle hrad stojí na skalním ostrohu nad známou vodní nádrží a váže se k němu nespočet pověstí. Založen byl králem Přemyslem Otakarem I. ve 13. století a od té doby prošel několika změnami. Pozor ale - pokud byste chtěli hrad navštívit, dobře si jej prohlížejte přímo na místě. Jednou z jeho podivností je totiž skutečnost, že se turisté doma podivují nad neobvykle nezdařenými fotografiemi z návštěvy hradu, zatímco celá dovolená je dokonale ostrá...

Foto: Wikimedia commons, Chmee2, CC-BY-3.0

3.

Na Břeclavsku, na samých hranicích s Rakouskem a jen několik kilometrů od slovenských hranic najdeme malebný zámek, který musí upoutat každého z návštěvníků. Zatímco jiné památky se mohou chlubit vlastní Bílou paní, tady mají výjimku, potvrzující pravidlo: zámkem se prochází Bílý pán... A kdo by snad nepodlehl kouzlu tohoto zámku a jeho tajemství, jistě vezme za vděk nespočtem vinných sklípků v okolí.

Foto: Wikimedia commons, Huhulenik, CC-BY-3.0

4.

Vodní hrad na další fotografii stojí přibližně osm kilometrů severně od Klatov. Pochází ze 14. století, ale o sto let později prošel rozsáhlou přestavbou do pozdně gotické podoby. Své si užil za třicetileté války, kdy ale osvědčil svoji pevnost a odolal švédskému obléhání. Zato jeden z jeho pánů skončil tak, jak by si nikdo nepřál - za trest za svoje hříchy patří peklu a bývá viděn, jak v plamenech prochází hradem.

Foto: Wikimedia commons, Vlach Pavel, CC-BY-4.0

5.

Nesmíme zapomenout ani na krásné památky severních Čech. Právě tady totiž najdeme tuto zajímavou stavbu, která vás zbaví starostí, jestli dnes vyrazit na hrad nebo na zámek - a možná zabrání i rodinné hádce. Jde totiž původně o středověký hrad, později rozšířený o renezanční zámek. Mezi horním a dolním zámkem můžeme dodnes vidět brázdu vyrytou ve skále, kterou tady vyryl čert na oslavu svého vítězství nad zdejším pánem, jenž s ním prohrál v kostkách všechno jmění i svoji duši.

Foto: Wikimedia commons, elPadawan, CC-BY-2.0

6.

Tento zdánlivě nenápadný městský zámek vyniká nad jinými svojí netradiční barvou. Najdeme ho na Jindřichohradecku ve městě, kde můžeme vidět také památník dnes běžného, z pohledu historie ale ještě nedávno neznámého vynálezu, který usnadnil hospodyním práci při vaření a servírování pohoštění. Víte, kam se vydat, abyste mohli tuhle zajímavou památku, obklopenou přírodně-krajinářským parkem, navštívit?

Foto: Wikimedia commons, Harold , CC-BY-SA-3.0

Uhodli jste? Památek, dokonce nádherných památek, máme v republice stovky, stačí si vybrat a podívat se tam, kde jsme ještě nebyli. Jistě se nějaký takový zámek nebo hrad najde, ale třeba vyrazíte do skanzenu nebo jen tak do krásné přírody za klidem, tichem a relaxací. A teď už se podívejte, jestli jste tipovali správně...

Jaké jsou tedy správné odpovědi na náš malý letní kvíz?

1. Žleby, 2. Zvíkov, 3. Valtice, 4. Švihov, 5. Frýdlant, 6. Dačice

Zdroj: informuji.cz, wikipedie, kampocesku.cz

