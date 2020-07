Zámek Slatiňany, opravený za sto milionů, zve k letní návštěvě. Najdete tady i dětské hospodářství

Co všechno se na zámku ve Slatiňanech změnilo? Jednoduše řečeno - mnoho. Kromě opravené fasády se jedná také o nové využití některých zámeckých interiérů a stranou zájmu nezůstal ani zámecký park. Ostatně stomilionové náklady mohou dávat tušit, že šlo o rekonstrukci opravdu důkladnou. Není proto jistě zbytečné se sem dojet podívat.

Fasáda i vnitřní prostory

Od června roku 2017 až do května roku letošního se zde pilně pracovalo, aby se celý areál znovu proměnil v příjemné místo pro relax i kulturní vyžití. „Revitalizace zahrnovala opravy, přestavby, rekonstrukce i novou výstavbu a týkala se kompletně celé zámecké budovy a přilehlého zámeckého parku,“ říká Jakub Masák, zakladatel ateliéru Masák & Partner, který zpracoval návrhy nové podoby areálu. Podle jeho slov bylo nejnáročnější obnovení v minulosti zrušeného litinového balkonu na západnám průčelí zámku.

„Jednalo se o velký zásah do fasády. Aby balkon získal původní podobu, bylo nezbytné ho dozdobit složitými detaily, jakými je třeba částečně prosklená podlaha. Dalším úkolem bylo obnovení přístupové cesty, ozdobného oplocení a restaurování zámecké brány. Obnovou prošla i celá fasáda, na jejíž dvorní části byly mimo jiné restaurovány ozdobné prvky v podobě hlav jelenů,“ říká Jaroslav Svěrek, architekt ateliéru.

Návrat do minulosti

Úkolem restaurátorů bylo uvést zámek do co možná nejpodobnějšího stavu, jaký měl v minulosti, respektive vrátit je pomyslně do doby jeho vzniku. Restaurátoři v některých místnostech obnovili prvotní malbu a zrestaurovali tři originální kamna. Všechny restaurátorské práce se prováděly ručně pod dohledem experta. Nový vzhled dostalo celkem 8 víceúčelových místností včetně té, kde se konají svatební obřady. Přesto se ale dostalo i na moderní prvky - celý areál je nyní bezbariérový, a tedy i přístupný lidem s omezenou pohyblivostí.

Dětské hospodářství

V šestnáctihektarovém zámeckém parku pak návštěvníci naleznou zrekonstuovanou kapličku, ale i kuželník, voliéru, altán nebo jezírko. Naopak zcela nově bylo vybudováno dětské hřiště a opraveno je také dětské hospodářství, tedy zmenšená zemědělská usedlost. Inu - snem většiny dětí je vlastní malý domek na zahradě nebo na stromě, potomci zámeckých pánů měli vlastní hospodářství… Dlužno ale podotknout, že značná část úkolu tohoto dětského hospodářství byla výchovná.

Minulost i 21. století

Projekt obnovy pomohl celému areálu. „Zámecký komplex nyní v mnohém překračuje očekávání na prezentaci nejcennějšího kulturního dědictví země. Neznamená to však, že bychom usnuli. Je potřeba ještě obnovit části, které nebyly součástí projektu, aby celý areál byl v náležitém stavebně technickém stavu a jeho využití směrem k veřejnosti bylo hodné 21. století,“ říká Jaroslav Bušta, kastelán státního zámku a parku Slatiňany.

Ještě stále nevíte, kam vyrazíte třeba o volném pondělí na výlet? Slatiňany jsou opravdu dobrou volbou. A když už tady budete, můžete vzít své potomky na dětský Kočičí hrádek, vystoupat na nedaleké rozhledny na Chlumu a na Báru, nebo se podívat do Chrudimi.

KAM DÁL: Rozpad české zahraniční politiky. Vláda nechce naštvat Čínu, která drtí Hongkong