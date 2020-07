Rozpad české zahraniční politiky. Vláda nechce naštvat Čínu, která drtí Hongkong

Další příklad totální nekompetentnosti české vlády přinesl tento týden. Tentokrát to byl postup české zahraniční politiky tváří v tvář čínské zvůli v Hongkongu. Demokratický svět Čínu odsoudil, ČR stála stranou.

Další příklad totální nekompetentnosti české vlády přinesl tento týden. Tentokrát to byl postup české zahraniční politiky tváří v tvář čínské zvůli v Hongkongu. Demokratický svět Čínu odsoudil, ČR stála stranou.

Obyvatelé Hongkongu se ze dne na den probudili do autoritářského režimu, který od 1. července v podstatě zavádí nový bezpečnostní zákon. Ten reaguje na protesty, kterými lidé Hongkongu dávali najevo touhu zachování svobody v zemi. Už první den platnosti zákona policie pozavírala desítky lidí. Někteří demokratičtí lídři okamžitě oznámili, že ze strachu před novým režimem odchází ze země.

ČR osamocena

Toto úterý předložila Velká Británie a dalších 26 zemí na zasedání Rady pro lidská práva OSN deklaraci odsuzující postup Číny v Hongkongu a zásadní porušení principu "jedna země, dva systémy". Na seznamu odsuzujících zemí je kromě Velká Británie například Rakousko, Belgie, Austrálie, ale třeba i Slovinsko a Slovensko. Čínu podpořilo na základě kubánské iniciativy 53 vesměs autoritářských států.

Česká republika se nepřipojila k deklaraci demokratických států odsuzující postup Číny. A ani neodsoudila kubánskou deklaraci. Zástupce ČR sice přečetl naši vlastní deklaraci, která se mimo jiné pozastavuje nad děním v Hongkongu. Ale ČR byla sama a prohlášení tak zapadlo. Měli jsme se připojit k dalším demokratickým zemím.

Bezradný ministr

Zvolený postup ukazuje, jak špatnou zahraniční politiku máme. Čínská propaganda dokáže využít nejednotnosti, ke které náš postoj významně přispívá. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekla, že 27 západních zemí nereprezentuje mezinárodní názor, protože Čínu podpořilo dvakrát více zemí. Ani slovo o osamocených prohlášeních, jako bylo to české. Jen silácká slova o tom, jak víc zemí Čínu podporuje, než odsuzuje.

Byl to od české vlády záměr, aby se koza nažrala, ale Čína zůstala klidná? Na oko jsme dění v Hongkongu odsoudili, ale nikdo si toho nevšiml. A to jsme tak špatný a málo respektovaný partner, že už ani nejsme schopni zařadit se mezi ostatní demokratické země? Zahraniční politika naší vlády je obrovská ostuda. Vypadá to spíš, že se ministr zahraničí stará, aby měl jeho předseda Hamáček po konci ve vládě velvyslaneckou trafiku.

Tato vláda ničí naši zem ekonomicky. Daleko větší rány však zanechává na morálce a bohužel stále více i na zahraniční pověsti země.

