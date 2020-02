Bytová krize v Hongkongu: Lidé žijí v klecích o velikosti parkovacího místa

Život v kleci

Statisíce obyvatel se musí mačkat v malých bytových prostorech, které by byly pro obyčejného Evropana naprosto nevyhovující. Pokud ale lidé v Hongkongu bydlí ve sklepních bytech, tak si vlastně žijí ještě docela nad poměry, ale není to žádná výhra. Často je trápí tma, nedostatek denního světla a nesnestielná vlhkost. Pak jsou tady ale ti, kteří mají celý svůj majetek v jedné kleci. Klecové byty většinou nejsou větší než jedno parkovací místo. Vznikly tak, že obyčejné byty se rozdělily na další menší. I přesto jejich cena stále stoupá nahoru a najdou se i tací, kteří si nemohou dovolit ani život v klecových bytech. Celý majetek čítá ve většině případů pouze postel, stůl a osobní věci nájemníka. Taoleta a koupelna jsou společné a soukromí je zcela nulové.

Rakve, nepřesahující 12 metrů čtverečních

Obyvtelé, kteří nezvolili možnost bydlení ve sklepních prostrech a bytových klecích mají možnost žít v takzvaných rakvích, které ale nepřesahují dvanáct metrů čtverečních. Rakvím se říká „coffin cubicles“ a vše je nenesitelně blízko u sebe. Pár centimetrů od postele je umístěn záchod a často si lidé nemohou pomalu ani natáhnout nohy. Hygiena je velmi složitá a lidé používají na omytí hadřík a lavor vody. V Hongkongu žije přes sedm milionů obyvatel a kapacita pro bydlení je zcela vyčerpaná.

Existuje řešení?

Vláda si je bytové krize moc dobře vědoma a má v plánu vybudovat největší umělý ostrov na světě, který by podle předpokladů měl vzniknout okolo největšího ostrova Lantau. Výstavba by měla být započata kolem roku 2025 a první nájemníci by se mohli stěhovat zhruba v roce 2032. Podle britského deníku The Guardian by měl být umělý ostrov třikrát větší než newyorský Central Park. Projekt má ale plno kritiků, kteří varují jednak předtím, že je výstavba neskutečně předražená a hlavně se bojí o životní prostřední, které by mohlo být vážně poškozeno. V ohrožení je podle odoborníků zvláště mořský život. Hongkong je na jedné straně významné ekonomické a obchodní centrum, které se pyšní nejmodernějšími a nejluxusnějšími budovami, ale na straně druhé, bojuje se stále rustoucí chudobou, která se týká čím dál tím více lidí.