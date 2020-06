Jan Jakob: Arogantní jednání má hejtmanka Jermanová s premiérem Babišem společné. Ona je navíc neschopná manažerka

Pane Jakobe, vy jste hejtmanku Středočeského kraje Pokornou Jermanovou v poslední době několikrát vyzval k rezignaci. Nejsou to jen takové předvolební tanečky?

Vůbec ne. Důvodů je mnoho a jsou zcela zřejmé. Za poslední měsíce se každý mohl přesvědčit, že její krizové řízení v době pandemie koronaviru postrádalo jakékoli kroky dobrého manažera. O tom už snad dnes nepochybuje nikdo. Neúcta k paní záchranářce Brožové a směšné trestní oznámení bylo jen vrcholem ledovce. Těch problémů je ale samozřejmě mnohem více. Když vyberu ty největší, tak neprůhledné hospodaření v Krajské správě a údržbě silnic, předkládání začerněných auditů, neochota sdělit, komu jsou krajem vyplácené peníze, v neposlední pak využívání služebního vozu k soukromým účelům manžela paní hejtmanky a tak dále. Paní Jermanová je z mého pohledu zcela nekompetentní.

Zmínil jste Krajskou správu a údržbu silnic. Máte vůbec tušení, co se tam děje?

Vše se drží pod pokličkou. Nevím, jaké mají zadání, co mají a nemají dělat. V každém případě je zde obrovský potenciál kraje na úspory. Stačí přitom málo, zakázky poctivě a otevřeně soutěžit, samozřejmě je předem pečlivě připravit a koordinovat na krajské úrovni. Velmi brzy se pak bude dít to, že místo tankodromů budeme mít kvalitní silnice. Je zarážející, jak moc je šlendrián vidět, když přejedete na jakékoli straně do sousedního kraje.

Tohle ale přeci nejde házet pouze na současné vedení, potažmo hnutí ANO. Nejrůznější podivnosti se soutěžením zakázek začaly už v době, kdy byl hejtman z ODS, pokračovalo to hejtmany ČSSD...

Máte pravdu, je to dlouhodobá systémová záležitost. Nikdo s tím nic nedělal. Tato věc je zkrátka zajetá, pokračuje se v ní, ať je ve vedení kraje kdokoli.

Jan Jakob

- od roku 2010 starosta města Roztoky

- od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje

- od roku 2019 místopředseda TOP 09

- v letošních krajských volbách je lídrem společné kandidátky TOP 09, Zelených a hnutí Hlas pod názvem Spojenci pro Středočeský kraj

- je ženatý, má čtyři děti

Pak se ale logicky nabízí otázka, zda například ODS nebo kdokoli jiný vůbec budou mít zájem situaci řešit, když mají také máslo na hlavě...

Takovou obavu nemám. Pokud bychom měli vstoupit do koalice, bude pro nás nepřekročitelná podmínka, že se tento podivný systém musí zbourat. Chceme mít zakázky otevřené a čisté. Myslím, že cesta je i v tom nesoutěžit pouze na základě nejnižší ceny, ale rádi bychom také kladli důraz na délku záruky. Když bude delší, musí to být vidět i na kvalitě komunikací.

Není ale KSÚS jen jedno chapadlo obrovské chobotnice? Protože problémy má i SŽDC, ŘSD...

Takto bych si to netroufnul hodnotit. Co je naopak jednoznačné, je fakt, že jde o velké molochy. Spousta jednotlivých útvarů se vyjadřuje v rámci jedné společnosti. Na druhou stranu i proto existuje široký prostor pro zefektivnění. Je to o té již zmíněné přípravě projektů, ale také řízení chytrým moderním způsobem. Mám pocit, že i když se někdo občas snaží věci popohnat, nemá šanci, nejde to, systémové řízení chybí.

Co areál Milovice? Smlouvy, které byly v minulosti uzavřené, jsou evidentně pro kraj nevýhodné.

Je to tak, jak říkáte. Jde o složitý právní problém, jisté však je, že ti, kdo smlouvy uzavírali, měli být postiženi. Zkrátka proto, že jsou to smlouvy špatné. S tím ale už teď nic neuděláme. Nepochybně se bude spor řešit soudní cestou. Jak to dopadne, je dnes těžké předjímat. Ale vzhledem k tomu, jak jsou smlouvy postavené, výsledek pro Středočeský kraj dobrý nebude. Ať to dopadne jakkoli.

Nedá se už tedy nic dělat a jen čekat na rozhodnutí soudu?

Snad jen tlačit na to, aby byl co nejdříve známý rozsudek. Bez ohledu na výsledek. Abychom už mohli s tím areálem začít něco dělat. Jasně, pokud by se povedlo mimosoudní vyrovnání, bylo by to nejlepší. Ale tomu nevěřím.

Už víte, koho Středočeský kraj zaměstnává na externí smlouvy, kdo je vyplácen z peněz daňových poplatníků?

Nevíme, jsme na tom asi stejně jako vy. Žádali jsme všemi možnými cestami a nedozvěděli jsme se nic. Kontrolní výbor je nefunkční, koalice odmítla zvolit předsedu a podle jednacího řádu může být tento orgán svolán pouze jeho předsedou. Kontrolní mechanismy jsou paralyzované. Je to děsivé.

„Proč bych se měl stát hejtmanem? Protože bych si hrozně přál, aby byl Středočeský kraj moderní. Zaměřil bych se na dopravu a životní prostředí, právě proto také jsme v koalici se Zelenými. Soutěžení zakázek na stavby a opravy silnic bych umožnil otevřené a zcela transparentní. Okamžitě by se to projevilo na samotných komunikacích. Je také třeba zefektivnit hromadnou dopravu, musí začít fungovat například elektronické jízdenky, cestování obecně chci zjednodušit. Chybí minimálně deset záchytných parkovišť, mobilní aplikace, která by dokázala sladit a vyhodnotit, kde máte místo k zaparkování a za jak dlouho vám pojede vlak. A samozřejmě podpora podnikatelů. I proto jsem rád, že v koalici je i hnutí Hlas pana Teličky, který má bohaté zkušenosti s Evropskou unií. Shodou okolností je spoluautorem dotačních titulu na zavádění veřejných wi-fi sítí.“

Opravdu není žádná páka? Z pohledu občana je přeci strašné nevědět, kam tečou jeho peníze, kdo je dostává na účty...

Naprosto souhlasím a nevidím jediný důvod, proč by se to mělo tajit. Není složité si domyslet, proč současné vedení kraje dělá takovou mlhu. Kdyby byly smlouvy čisté, nebylo by to potřeba. Takže je evidentní, že existuje nějaký problém. Pevně věřím, že po volbách bude možnost toto všechno otevřít. Pokud tedy na krajském úřadě nepojedou skartovačky naplno. Je to stejné jako se začerněnými audity, které jsme dostali. Dokud bude tato vláda u moci, nic se nedozvíme.

Vidíte stejné modely chování mezi vedením kraje a vládou České republiky? Ta koalice je de facto stejná.

Už dříve jsem říkal, ještě než byla ustanovena centrální vláda, že střední Čechy jsou takovým pokusným inkubátorem. Dříve pravicově se tvářící ANO se dalo dohromady s ČSSD a vše přikryli komunisté. I na kraji to vedlo k absurdním situacím, kdy třeba komunisté podpořili 10 milion korun na výročí oslav americké soukromé značky Harley Davidson. A i to byl důkaz, že jsou schopni udělat cokoli. Test vyšel, mohlo se to tedy aplikovat celostátně. Pro fungování společnosti do bude mít do budoucna nedozírné následky. Ovšem je třeba také říct, že srovnávat paní hejtmanku s panem premiérem Babišem není možné. I když k sobě mají blízko, způsob řízení je jiný.

Jak to myslíte?

Andrej Babiš je byznysmen. I když to říkám trošku s otazníkem, protože svým firmám pomáhá nahoru díky své moci. Ale manažerské schopnosti mu nelze upřít. To u paní hejtmanky nevidím. Ovšem arogantní a povýšení způsobem jednání, to mají společné.

Když se podívám na vládu pana Babiše, komunisté vždy před důležitým jednáním udělají pár tanečků, aby byli důležití pro své voliče. Funguje to na kraji stejně?

Navenek ne, jdou do toho natvrdo. Asi mají nějaké předtančení, ale na krajských zastupitelstvech už je vše dohodnuté. I u nejkontroverznějších věcí, u kterých by se předpokládalo, že pro ně komunisté nikdy hlasovat nemohou, si vždycky najdou důvod, aby mohli ruku zvednout.

Velkou prověrkou poslední doby byla pro všechny pandemie koronaviru. Jaká tady byla spolupráce s krajem vás coby starosty Roztok?

Zpočátku jsme nedostali žádné ochranné pomůcky ani dezinfekci. Ve druhé fázi něco ano, což jsme distribuovali hlavně směrem k našim lékařům. Ze strany kraje to ale bylo hodně chaotické. Lékaři třeba dostali informaci, že si mají dojet pro roušky a respirátory. Hodinu někam jeli, dostali dvě roušky a zase jeli zpět. Takže jsme se to snažili vyřídit za ně, aby se mohli věnovat své práci. Věci jsme tedy vyzvedli a vozili jim je. Do budoucna je to poučení pro všechny, že když přijde druhá vlna, tak musíme chaosu předejít a pracovat smysluplně. Byl to ale jen další důkaz toho, že paní hejtmanka není dobrá manažerka. Nezvládala to.

„V případné koalici jsem připraven spolupracovat se všemi demokratickými stranami. Nejpřirozenějšími partnery jsou pro nás ODS a STAN. Určitě si dovedu představit i Piráty. A s kým určitě ne? S nedemokratickými stranami, mezi které počítám KSČM, SPD a Trikoloru. Ani hnutí ANO vedené majetnicky za účelem zisku jedné osoby není tím, se kterými bych chtěl spolupracovat. Pokud jde o ČSSD, tam se oni musí rozhodnout, jakou cestou se vlastně chtějí vydat.“

V roce 2016 měla TOP 09 hned na úvod uvedeno v programu, že má vizi na čtyři roky. Podařilo se něco z této vize naplnit?

Z opozice se bohužel plány natož vize prosadit nedají. Bohužel ale musím říct, že na kraji se za ty čtyři roky prakticky nic nestalo, nic se nepohnulo směrem kupředu. Proto některé věci, které jsme měli v programu v roce 2016, jsou stěžejní i tentokrát. Samozřejmě program aktualizujeme, převádíme ho do jiné formy. Ale už to, že koalice nebyla schopna za čtyři roky udělat alespoň něco, je velmi smutné.

Řekněte mi alespoň jednu vaši prioritu. Co je váš sen, co byste určitě chtěl prosadit?

Mým snem je digitální dálnice. Nejenom ve Středočeském kraji, ale nyní primárně v něm. Spočívá to ve dvou rovinách. Za prvé podpora přístupu k internetu všude po kraji formou optických sítí, 5G technologií nebo wi-fi. Za druhé pak digitální fungování úřadu tak, aby každý, kdo potřebuje něco vyřídit, mohl vše řešit přes internet. V tom máme obrovské mezery. Poslední týdny a měsíce ukázaly, že home office není žádné flákání se doma, ale efektivní nástroj, aby lidé lépe nakládali se svým časem. Díky digitální dálnici by lidé nemuseli tak často dennodenně cestovat za prací či na úřad. Díky tomu by nemuseli tolik využívat dnes otřesné krajské silnice, ulevili by dopravě a zároveň šetřili životní prostředí. To je moje vize, která může přinést úsporu ve všech oblastech. Vezměte si, že dnes trávíte hodinu, dvě denně jen tím, že dojíždíte do práce. Pro ekonomiku je to přeci krajně neefektivní. V dnešní době je čas lidí jedním z nejvzácnějších zdrojů.

KAM DÁL: Zástupci 450 milionů lidí proti Babišovi, komunisty děsí duch Milady Horákové a v SPD mají lichváře.