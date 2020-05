Státní pomoc pro ČSA, další podniky mají smůlu. Letadla se opravují ve firmě premiéra Babiše

Vláda už si několik týdnů pohrává s myšlenkou, že by stát finančně vstoupil do Českých aerolinií. Případně by měl stát garantovat úvěry tohoto soukromého subjektu. Ty ovládá blízký přítel Andreje Babiše, miliardář Jiří Šimáně, zakladatel Travel Service Roman Vik s manželkou a čínská společnost CITIC. Vlastní zájmy však může mít i sám premiér, v jehož svěřenských fondech parkují letecké opravny pod sdruženým názvem Avia Prime, které ČSA a Smartwings servisují.

Vláda už si několik týdnů pohrává s myšlenkou, že by stát finančně vstoupil do Českých aerolinií. Případně by měl stát garantovat úvěry tohoto soukromého subjektu. Ty ovládá blízký přítel Andreje Babiše, miliardář Jiří Šimáně, zakladatel Travel Service Roman Vik s manželkou a čínská společnost CITIC. Vlastní zájmy však může mít i sám premiér, v jehož svěřenských fondech parkují letecké opravny pod sdruženým názvem Avia Prime, které ČSA a Smartwings servisují.

Selský rozum napovídá, že bez letadel skupiny Smartwings/ČSA nebude co opravovat. Respektive bude, protože to samozřejmě není jediný klient Avia Prime. Na druhou stranu, který obchodník by si chtěl ukrojit ze zisku, když si to může zařídit jinak?

Na konci roku 2017 měl podle Hospodářských novin fond Hartenberg za podíl v Avia Prime zaplatit půl až tři čtvrtě miliardy korun. Ten patří pod firmu SynBiol, jejíž akcie musel Andrej Babiš vložit kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřeneckého fondu. Stejně jako třeba akcie Agrofertu a dalších společností. Takže o jeden důvod navíc, proč by měl stát podpořit ČSA, potažmo Smartwings pana Šimáněho, manželů Vikových a čínské soukromé společnosti.

Schillerová i Havlíček se pletou

Vláda zatím nepředložila jediný rozumný důvod, proč by měly ČSA kupovat či je jakkoli podporovat. Ministryně financí Schillerová prohlásila, že jde o strategický podnik. Zopakoval to i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Není to ovšem pravda. Aeorlinky nehrají v evropském měřítku žádnou zásadní roli, nejsou významným podnikem ani v Čechách. Kdysi šlo o velkého dopravce, který byl ovšem kvůli působení Jaroslava Tvrdíka a dalších zástupců vlády v manažerských rolích zdevastován až do té míry, že jde dnes o bezvýznamného trpaslíka.

Pravda je, že i další země pomáhají svým národním dopravcům. Například francouzská vláda zadotuje Air France třemi miliardami eur a za další možná až čtyři miliardy bude ručit bankám. Rozdíl je však ten, že stát zde svůj podíl vlastní, takže bude zachraňovat i svůj majetek. Až osm miliard rublů může od vlády dostat ruský Aeroflot. Stát ovšem aerolinky vlastní z více než 50 procent.

V Česku je pomoc podnikatelům nedostatečná

Neobstojí ani argument, že je přeci celý řada leteckých společností, které jsou více či méně soukromé, přesto dostanou státní garanci. I zde to má ale háček. Pomohou v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku a dalších zemích. Jenže tyto státy se chovají k celému svému průmyslu objektivněji, vstřícně a srozumitelně.

Realita v České republice je naprosto jiná. Živnostníci končí na "dlažbě", podpůrné balíčky jsou nedostatečné, vláda se dokonce odmítá postavit čelem k problémům, které způsobila restriktivními opatřeními, která zavedla a prosadila je silou. A z toho všeho se nakonec vynoří obří podpora firmě vlastněné čínským investorem a přítelem pana premiéra. Firmě, která měla zásadní díl příjmů podniku ve svěřenských fondech pana premiéra.

Proč by měl stát pomáhat právě zde?

Smartwings sice odmítly, že by stály o jakýkoli kapitálový vstup do firmy. „Takový zájem nemáme, ani jsme nikdy neměli,“ prohlásila mluvčí společnosti Vlaďka Dufková. Zároveň ale dodala, že společnost žádá o úvěr nebo státem garantovanou půjčku od komerční banky.

Bylo by to v naprostém pořádku, pokud by stejná práva měly i ostatní firmy, kterých se dotkla koronavirová pandemie. Tak to ale není. Drtivá většina z nich "utřela nos" i pokud jde o programy COVID. A najednou se mají dívat na to, jak je někdo jiný podporovaný státem, ať už jakýmkoli způsobem?

Nikdo nemá pochyb o tom, že letecká doprava byla citelně zasažena a Smartwings se potýkají s problémy. Ovšem zásadní trable firma měla už dávno před krizí. Takže se dá bez jakékoli nadsázky říct, že je současná situace vítanou příležitostí, jak ze šlamastiky ven.

