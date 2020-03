Dobrý projev Andreje Babiše měl povzbudit národ. Někdo mu mohl i uvěřit

Je třeba kvitovat fakt, že Andrej Babiš si tentokrát dal záležet na výslovnosti. Jeho čeština tak pro jednou zněla tak, jak má. Ovšem jedním dechem je třeba dodat, že projev měl nalinkovaný a předčítal ho ze čtecího zařízení. Ale byl opravdu dobře napsaný, o tom není sporu.

„Beru na sebe plnou politickou zodpovědnost, celá naše vláda pracuje nonstop a důvěra veřejnosti je pro nás klíčová,“ řekl předseda vlády, když apeloval na vzájemnou pomoc, nezapomněl také připomenout, abychom všichni nosili roušky. Zároveň odsoudil lidi, kteří nedodržují pravidla a zvláště karanténu.

Pochvala Zemana i své vlády

Předseda vlády také vyzdvihl práci lékařů a dalších lidí, kteří bojují s koronavirem v první linii. „Opatření zřejmě budou trvat déle, než jsme čekali,“ potvrdil Babiš. Ve jménu vzájemných vztahů pochválil prezidenta Zemana za jeho pomoc při dodávce ochranných prostředků z Číny, tedy země, ze kterých se COVID-19 rozšířil.

Pan premiér samozřejmě také pochválil vládu za to, co udělala, dělá a zřejmě ještě udělá. „Společně to zvládneme a vyjdeme z krize daleko silnější jako lidé i jako národ,“ uzavřel svůj projev optimisticky Andrej Babiš. Shrnuto a podtrženo, dobrý projev, Marek Prchal odvedl velmi kvalitní práci a vyřčená slova i se špatným přednesem mohou fungovat přesně tam, kde je předseda vlády potřebuje. Někdo jim mohl dokonce i uvěřit. Buď jak buď, mohl to být něco jako začátek prezidentské kampaně? Uvidíme zřejmě brzy.

Co na jeho slova říkají politici?

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ (TOP 09)

Projev Andreje Babiše byl projevem, se kterým měla přijít hlava státu. Rozdíl je v tom, že slova Miloše Zemana pochází z jeho hlavy, slova Andreje Babiše jsou od jeho PR týmu. S obsahem však souhlasím a děkuju mu za poděkování občanům ČR. Ti situaci zvládají opravdu obdivuhodně.

IVAN BARTOŠ (Piráti)

Oceňuji, že pan premiér mluvil slušně a poděkoval zdravotníkům i dobrovolníkům. Je ale klíčové, aby vláda komunikovala s občany i opozicí o svých plánech (pokud nějaké má) a věci domýšlela. Premiér by neměl před lidmi hrát týmového hráče a v reálu vše, co nevymyslí on, zadupávat.

PETR FIALA (ODS)

Je správné, že premiér ve svém projevu vyzval k soudržnosti a reagoval na chyby vlády, které se staly. Záleží na tom, s jakými konkrétními kroky nyní vláda přijde. Stále nabízíme podanou ruku, podpoříme všechny návrhy, která pomohou lidem.

JIŘÍ DRAHOŠ (senátor)

Projev Andreje Babiše byl přesně takový, jaký si žádá krizová situace. Porovnejte s vystoupením hlavy státu.

IVAN PILIP (bývalý ministr školství a financí)

To poděkování Miloši Zemanovi za kontakty v Číně v jakémkoli projevu už začíná působit jako nějaký rituál, kterým se hlásí členové současné mocenské skupiny. Jiný smysl to přece už nedává.