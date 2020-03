Miroslava Němcová: Nepravý Andrej Babiš, jeho propagandisté si vše dobře pojistili

V pondělí večer promluvil k národu premiér Andrej Babiš. Bylo to za poslední dobu to nejlepší, co jsme mohli vidět a slyšet. Nutno však podotknout, že laťka nebyla nastavena příliš vysoko. Tím spíš po čemsi, co mělo být snad projevem, v podání prezidenta Miloše Zemana. Jak to vidí dlouholetá členka ODS Miroslava Němcová?

V pondělí večer promluvil k národu premiér Andrej Babiš. Bylo to za poslední dobu to nejlepší, co jsme mohli vidět a slyšet. Nutno však podotknout, že laťka nebyla nastavena příliš vysoko. Tím spíš po čemsi, co mělo být snad projevem, v podání prezidenta Miloše Zemana. Jak to vidí dlouholetá členka ODS Miroslava Němcová?

/KOMENTÁŘ/ Před několika dny promluvil k národu Miloš Zeman. Zkazil to a premiérovi propagandisté zahlédli příležitost pro svého šéfa. Bylo oznámeno jeho vystoupení. V situaci, kdy jedna vládní tiskovka stíhá druhou a předseda vlády již opustil jakékoli mantinely srozumitelné Češtiny, to byla výzva. Ale klid, pojistili vše:

1. Nebylo to naživo, v tom se premiér od prezidenta inspiroval. Předtočením se všechny technické a formální chyby eliminují.

2. To, co premiér řekl, bylo sumářem již publikovaných úvah u nás i v projevech zahraničních představitelů. Evidentní byla snaha využít prezidentova selhání a ukázat na sebe. Vyznívalo to jako "prezident je čučkař." Několik příkladů:

prezident zapomene na naše zdravotníky a spoustu dalších obětavých lidí, premiér to "napravuje".

prezident se "naveze" do umělců, premiér je pochválí.

prezident uraženě nevystoupí s projevem ve veřejnoprávní televizi, premiérovi píáristé zařídí přenos ve všech největších najednou.

3. Nebyla to autentická slova či myšlenky předsedy vlády. Pravý Andrej Babiš je ten, kterého vidíme na tiskovkách. V projevu jsme slyšeli nepravého Andreje Babiše. Někdo mu řeč napsal, on ji přečetl. Kvůli opisování od jiných musela z vlády odejít Taťána Malá a další. U premiéra vydávání cizí práce za vlastní nevadí. Sám sebe z vlády za to jistě nevyhodí. "Tak nám alespoň řekněte, kdo to psal, nebuďte tak slušnej, pane premiére! Jméno!"

4. Chtěla bych, aby pozdravil všechny nemocné a nešťastné rodiny mrtvých i za našimi hranicemi. Jde o obyčejnou lidskou sounáležitost. Nejsme na světě sami.

5. Čekala jsem na ujištění, že budeme přesouvat naši orientaci z Číny a podpoříme co nejvíce domácích výrobců ochranných pomůcek. A nejenom je. Mohou se tak zvýšit pracovní místa a ekonomický profit nepůjde za čínskou zeď. Chtěla bych slyšet, proč nesmí lihovar Žufánek vyrábět desinfekci. Není z holdingu?

6. Nejdůležitější na závěr: Potřebovali jsme závazně slyšet, kdy už konečně budou ochráněni zdravotníci na všech úrovních. Je děsivé, že právě oni, bez kterých se nikdo z nás neobejde, řádně vybaveni nejsou. Bez nich to fakt nezvládneme! Slibů už slyšeli spoustu.

- Miroslava Němcová -

