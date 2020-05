Benešová odmítá pomoc podnikatelům. Naopak Schillerová plánuje vykoupit ČSA od českých byznysmanů a čínské CITIC

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové stát nemůže za škody způsobené pandemií koronaviru přesto, že přijal opatření omezující podnikání. Pomoc v podobě náhrady škody tak podle ní nepřipadá v úvahu. Oproti tomu šéfka financí Alena Schillerová by ráda, kdyby stát koupil ČSA, které vlastní soukromé osoby a čínská CITIC. Znamená to, že jsme si všichni rovni, jen někteří jsou si rovnější, nebo jde o účelovku a snahu pomoci známému premiéra Babiše?

České aerolinie jsou dnes již jen bezvýznamnou firmičkou s několika málo letadly. Na evropské scéně neznamenají prakticky nic. Něco jiného je však společnost Smartwings, která ČSA téměř stoprocentně vlastní. Více než padesát procent zde mají miliardář Jiří Šimáně, který je přítelem Andreje Babiše, a zakladatel Travel Service Roman Vik s manželkou. Lehce pod padesát procent pak drží čínská státní společnost CITIC (závazky přebrala od zkrachovalé CEFC).

Podnikatelé mají mít "vatu". Pro Šimáněho to neplatí?

Podle generálního ředitele Smartwings Vika jsou Číňané připraveni svůj podíl ve společnosti prodat za jednu korunu. Prohlásil to v rozhovoru pro DVTV. „Pokud by tím odblokovali jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr, udělají to,“ řekl s tím, že by mělo být samozřejmostí, aby stát pomohl firmě, která řádné hospodaří a platí daně. Ovšem Jaroslav Tvrdík, který zájmy CITIC v České republice zastupuje, to popřel.

Daně platí ale i jiní živnostníci, kteří jsou zasaženi pandemií koronaviru, těm stát pomocnou ruku podat nehodlá. „Přijatá opatření byla přiléhavá situaci,“ uvedla ministryně Benešová v Interview ČT24 a pokračovala: „Něco jiného by bylo, kdyby vám zabavili dům, ale že nemůže podnikat, s tím musí každý podnikatel počítat, musí mít tak zvanou vatu na přežití.“ Pro Smartwings to tedy neplatí? Tam může problémy řešit stát, ať už jakýmkoli způsobem?

Odkup jako poslední možnost

Proč by měl stát pomoci právě této soukromé firmě, když sama paní Benešová říká, že to tak být nemá? „Jak zachránit ČSA? Stát by je měl koupit,“ sdělila Hospodářským novinám ministryně financí Alena Schillerová. Podobně přemýšlejí i premiér Andrej Babiš (a jeho přítel a majitel Smartwings Šimáně) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Odkup ČSA, případně i Smartwings, státem jako jejich záchrana dává smysl po vyčerpání ostatních možností. Musí být v souladu s podmínkami pro ostatní firmy a cena odkupu musí být maximálně ve výši tržní hodnoty aerolinií. Za podmínky, že na to stát má a investice není na úkor jiných výdajů, se takový krok jeví jako logický.

Když se zaručí jednomu, musí všem

Je jasné, že Smartwings dostaly kvůli COVID-19 obrovskou ránu. Ale ne rozhodující. Smartwings jsou totiž v těžké pozici nejen v důsledku koronavirové pandemie, ale hlavně kvůli vlastnické struktuře. Čeští majitelé (Šimáně a Vik) asi jednají ve shodě, čínský spoluvlastník (49,92 procent) s nimi ale asi na jedné vlně není. Vypadá to tedy na patovou situaci. A tak se odkup jeví spíš jako řešení jiného problému než záchrana údajně strategického podniku, jak se nám snaží tvrdit vrcholní političtí představitelé.

Vik tvrdí, že má společnost připravený "ozdravný" plán až do dubna příštího roku, s čímž by měl pomoci úvěr 2,5 miliardy korun. Podle něj má být přitom samozřejmé, že stát se za půjčku zaručí. Pokud se tak stane, stejně tak by se ale měl zaručit všem ostatním podnikatelům. Jenže programy Covid, jak praxe ukazuje, nejsou pro každého. Zdaleka ne každý, kdo potřebuje, na pomoc dosáhne.

Státy pomáhají "svým" společnostem

Faktem je, že mnoho dalších států svým národním leteckým společnostem pomáhá. Například francouzská vláda rozhodla o "injekci" ve výši 7 miliard euro pro Air France. Jedním dechem je však třeba dodat, že společnost je stále většinově vlastněná státem, což ovšem není případ Smartwings.

Dojde-li tedy v České republice k jakékoli intervenci státu, tím spíš, když jsou zde zřejmé přátelské svazky mezi majitelem firmy a premiérem, bude to další políček všem, kteří se snaží postavit na nohy. Stát jim tím jen ukáže zdvižený prostředníček. A navíc by bylo moc skvělé, kdyby ministryně za ANO zastávaly stejné postoje...

