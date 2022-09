Reality show První dámy Jaromíra Soukupa nebude. Pokazil to možný kandidát na prezidenta a nevěrný diplomat

Na twitterovém účtu politického marketéra Lukáše Valenty se objevila informace, že Andrej Babiš pošle do prezidentské volby místo sebe Martina Stropnického. Zpráva byla zřejmě natolik třaskavá, že byl Valentovi během pár minut zablokován účet.

Paběrky z diskuze, která se pod tweetem rozjela, v internetovém prostoru zůstaly. Třeba komentář od Pavla Teličky, bývalého významného muže ve hnutí ANO: „Kdysi, po mém naléhání na Babiše, aby ANO nepodpořilo Zemana na druhé období a postavilo vlastního kandidáta, jsem na podnět Babiše jednal se Stropnickým, aby kandidoval (asi spolu v hnutí moc nemluvili). Měl spoustu důvodů, proč nechtěl.“ Že by jeho bývalý kolega změnil názor a kandidaturu přijal? V jeho životě se totiž mezitím změnilo mnohé - uhnízdil se na ambasádě v Izraeli, opustil po e-mailu rodinu - tedy manželku Veroniku Žilkovou i jejich společnou dceru Kordulu, a jak uvedl web Extra.cz, zařídil si nový život vztahem s konzulární referentkou Markétou Horňákovou.

Šach mat bývalým ministrem?

A novinky nastaly také v Babišově realitě - expremiér právě stojí před soudem kvůli dotaci pro Čapí hnízdo a jeho šance vyhrát volbu na Pražský hrad klesají rychleji než akcie ruské armády. Jeho jistá pojistka Alena Schillerová se v komunálkách v Brně - Komíně nedostala ani do zastupitelstva, do prezidentské volby ji tak může šéf ANO škrtnout, neboť dopadla hůř než policista Šlachta v Pohořelicích.

Tah Stropnickým by mohl být nečekaným Babišovým šachmatem proti generálu Petru Pavlovi. Bývalý muž Veroniky Žilkové byl coby seriálový herec dost oblíbený a lidem sotva sejde na jeho morálních kvalitách. V charisma jim to s vojákem vyjde padesát na padesát, ale elegantní diplomat oproti muži s komunistickým škraloupem může mít nakonec klidně navrch.

První dámy Jaromíra Soukupa

Tím víc může Babiše mrzet, že se pan diplomat dopustil cizoložství. Představme si totiž realityshow, která by se začala v Česku odehrávat ve chvíli, kdy by se o post prezidenta ucházeli jak mediální magnát Jaromír Soukup, toho času otec očekávaného třetího dítěte Agáty Hanychové a herec Martin, toho času stále manžel Veroniky Žilkové. Takový scénář by nevymyslel ani Spielberg ve svém nejplodnějším období, kdy se mu povedlo oživit i nikdy neexistující dinosaury.

Souboj o první dámu by probíhal v Suchdole, v domě, který obývá paní Veronika, a živě by jej přenášela Barrandov TV pod názvem První dámy Jaromíra Soukupa. Společně by soutěžily ve vaření svíčkové, v grilování panenky nebo zvládnutí úklidu celého domu v časovém limitu. V poslední předvolební televizní debatě by matka s dcerou podporovaly z první řady své partnery.

Své herecké party by samozřejmě paní Veronika i paní Agáta zvládly stejně dokonale, jako je hrají i v realitě současnosti. Agáta Jaromíra Soukupa plní do puntíku scénář, který vznikl zřejmě jako boďák prezidentské kampaně. Stropnický jeho ideální verzi potopil nevěrou a následným odloučením od paní Veroniky. Ale ani ona nakonec z prezidentské show vypadnout nemusí - může totiž sedět vedle mladinké milenky svého muže a držet palce Agátě po boku nevybouřeného rockera.

Zdroje: Čtidoma.cz, extra.cz, Twitter.com

