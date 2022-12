O mě se neboj: Zazvonil zvonec a thrilleru je konec. Žádná pohádka se nekoná, Vašek Matějovský si vybral špatně

V sedmém díle seriálu O mě se neboj byli diváci překvapení z nástupu Romana Vojtka, který si zahrál nového partnera Evy Málkové. Stal se tak doslova synonymem pro nevyužitý potenciál celého příběhu, kdy si diváci mohli alespoň poslední dva díly užívat lásku Martina, kterého skvěle hraje Vašek Matějovský a Evy Málkové, kterou ztvárnila Veronika Arichteva. Seriál má velký úspěch, natočil ho režisér Biser Arichtev, který je zkrátka sázkou na jistotu, a navíc je zpracován tak trochu „filmově“. Byl natočen v reálných prostorech, žádné ateliéry. Zasloužil si ale takový konec?

O mě se neboj má původ v Polsku

Veronika Arichteva nedávno na společném streamu s Vaškem Matějovským prozradila, že je seriál natočený na motivy polské předlohy. Řeč byla o „O mnie się nie martw“, který napsala Hana Roguljič a Magdalena Wdowyczynová. Právě ten se u našich sousedů dočkal třinácti sérií a 169 epizod. U nás zatím Nova odvysílala osm dílů, které natočila. Polská verze byla zpřístupněna také na Netflixu, v české verzi ho ale nenajdete. Seriál má i například bulharskou adaptaci, která je nepochybně blízká právě Biserovi. Ačkoliv sám se narodil v Ostravě, jeho rodiče pocházejí z Bulharska.

Biser Arichtev hrál na kytaru v kapele Kryštof, později po něm tuto roli převzal jeho bratr Nikolaj. Jako režisér je velmi úspěšný a jeho dílo je vždy na špičkové úrovni. Natočil například Horákovi, Vyprávěj, První republiku, Anatomii zrady, Kukačky nebo Guru.

Nabízí se otázka, zda osm dílů bylo zkušebních a přijde další série, ačkoliv protagonisté zatím mlčí? Jinak si nelze vysvětlit konec, který tvůrci Evě s Martinem přichystali. V posledním díle se totiž Martin dá dohromady znovu se svou bývalou partnerkou Petrou, kterou dokonce požádá o ruku. Eva je zamilovaná do Pavla, odjede s ním na víkend, tam ale zažije hotové peklo. Martin se jí vydá zachránit, bude mít však autonehodu. Skončí v nemocnici, kde dojde na dojemný rozhovor s Evou. Ta je zřejmě připravena vyznat se mu ze svých citů, on jí ale odmítne a dá přednost Petře. Konec. Thriller, domácí násilí, děsivá bouračka a stejně žádný happy end.

Vašek Matějovský si vybral špatně, myslí si fanoušci

Diváci, kteří celou dobu čekali, až si ti dva dají pusu a vyznají se ze svých citů, jsou tak v šoku. Ani ve snu je nenapadlo, že by si s nimi tvůrci takhle pohráli. Když se na svých sociálních sítích Nova ve čtvrtek večer zeptala, jak se divákům díl líbil, spustila se lavina. „Teda, za mě pěkný seriál. Taková ta láska, zápletka a konec. Ano, mě taky zklamal, ale zároveň je to natočené tak, jak to v životě může být,“ zamýšlí se divačka Lenka, která byla ještě mírná. Ostatní už si ale servítky nebrali.

„Poslední díl už jsem viděla. A jsem fakt naštvaná,“ rozčiluje se Jiřina. „Ten poslední díl byl vtip, že? Tohle fakt ne, velké zklamání!“ nešetří tvůrce Kačka. „Teď jsem dokoukala poslední díl a musím říct, že velké zklamání. Celých 8 dílů čekám a těším se, jak budou spolu, jak si vyjádří lásku. A pak tohle. Snad nejsem jediná, která to tak vidí,“ říká Tereza. „Jsem strašně naštvaná a rozčílená! Jaká svatba s Petrou? Má být s Evou a tečka. Po dnešním posledním díle na Voyu mám chuť rozmlátit televizi,“ řekla upřímně Martina.

Pravdou ale je, že navzdory překvapivému konci, to všechno v této fázi dalo prostě smysl. Žádná pohádka, jak to občas vypadalo, ale skoro thriller. Život je zkrátka někdy nevypočitatelný, stejně tak seriál… Nečekaný konec z něj ale udělal jeden z nejzajímavějších projektů tohoto roku. Ačkoliv to vypadalo, že je celá zápletka předvídatelná, pravda byla jinde.

