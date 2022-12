Zuzana Kajnarová se vrací do seriálu Specialisté. Potká se i s Davidem Prachařem, ke kterému měla prý blízko

Populární seriál Specialisté se po Novém roce dočká dalších dílů, které ale přinesou zajímavé změny. Na scénu se totiž vrací část původní party v čele s Davidem Prachařem a Zuzanou Kajnarovou. Pro představitelku Zuzany Koutné byl návrat náročný, zejména kvůli akčním scénám. „Moc ráda vzpomínám na dvě velké akční scény, které jsem při Specialistech zažila. Jedna byla v hospodě, kdy jsem rozbíjela padouchovi o hlavu půllitr a mlátila ho židlí, a druhá byla bitka v motorkářském klubu s helmami a kulečníkovým tágem,“ svěřila se Zuzana.

Zuzanu Kajnarovou podporuje celá rodina

Její postava se provdala a stala se matkou. Tomu bude Kajnarová dobře rozumět, i doma má dvě děti, dceru Rozárku a syna Františka. Obě už jsou ale větší, návrat do seriálu nebyl problém, pomáhá celá rodina. "Můj návrat do Specialistů proto není jen o mém čase, ale všichni okolo musejí mít energii a čas se věnovat rodině," říká. Před začátkem natáčení Zuzana nespala a obávala se, jaká parta se znovu sejde. Strach byl ale zbytečný. „Člověk do toho velmi rychle naskočí. Nejhorší jsou pro mě ty noci předtím, ale rychle jsem zjistila, že mi nikdo nebude ubližovat a bude to zase v pohodě,“ přiznala své myšlenky.

Manžel Kajnarovou podporuje, ačkoliv se někdy spekulovalo o jejím zalíbení v Davidu Prachařovi. To nemělo být po chuti jeho manželce Lindě Rybové, která vzhledem ke své minulosti ví, jak chutná zakázané ovoce. Byla to právě ona, kdo „odlákal“ Daně Batulkové, matce herce Jakuba Prachaře, manžela. Dokonce v té době měly být ženy velmi blízké přítelkyně.

Dávná láska s Davidem Prachařem se nikdy nepotvrdila

Vztah Kajnarové a Prachaře se ale nikdy nepotvrdil, a tak snad může být Prachařova manželka klidná, že se znovu dvojice potkává. Také manžel Kajnarové, Roman Říčař, ji v návratu na televizní obrazovky plně podporuje. Přezdívá se jim manželé ze mlýna, protože svými silami vdechli život Smilovickému mlýnu, který teď pronajímají. Manželovi prarodiče tam před 50 lety koupili dům, kam její manžel jezdil od dětství. Když se dala dvojice dohromady, zamilovala si to tam i Zuzana.

„Nedaleko stála taková ruina, kterou měl, jak jsem se později dozvěděla, už řadu let vyhlídnutou. Snil o tom, že ji přivede k životu, což se mu po mnohaletém úsilí podařilo. A nejenom, že tohle místo, kde kdysi stával mlýn, proměnil na penzion pro dvacet lidí, ale navíc obnovil i původní rybník. Ten tam byl přibližně tři sta let a zanikl před nějakými sto lety,“ říká pyšně o jejich rodinném byznysu.

Diváci se tak po Novém roce mají na Nově na co těšit. Na televizních obrazovkách se objeví hned několik nových seriálů, a dokonce známé a oblíbené tváře. Do konce roku už by ale žádný nový díl Specialistů vyjít neměl. Tak se nechme překvapit, co si na nás tvůrci vymysleli!

Zdroj: vlasta.cz, lifee.cz, zeny.iprima.cz

