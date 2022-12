Slavní a smrt jejich dětí: Tina Turner, Travolta, Stallone, Joe Biden, Pierce Brosnan i těžký osud Mii Farrow

Tina Turner přišla již o svého druhého potomka. Nejstarší syn Craig si vzal život v roce 2018. Teď pochovává svého dalšího syna Ronnieho. Příčina jeho smrti není známá, proslýchalo se ale, že bojuje s rakovinou. I Tinin manžel před patnácti lety odešel. Zemřel na předávkování. „Byl to skutečný anděl s obrovskou duší. Můj manžel a také nejlepší přítel. Nedokázala jsem tě zachránit. Je to tragédie, odpočívejte s bratrem a otcem v nebi,“ napsala na Instagram Ronnieho manželka Afida.

Travolta, Stallone i americký prezident Joe Biden

Syna Jetta pochoval také známý herec John Travolta, který se proslavil ve filmech Horečka sobotní noci nebo Pomáda. Po jeho smrti se bál, že už nebude umět žít dál. Pomohla mu scientologie. Mezi veřejné představitele tohoto náboženství patří například Tom Cruise. Autistický syn Travolty zemřel v roce 2009 na Bahamách, když se při záchvatu udeřil o vanu. Stalo se tak v lednu 2009. Hocha už se nepodařilo oživit. V roce 2020 přišel Travolta také o svou milovanou ženu Kelly Preston, která si zahrála například ve filmu Co ta holka chce s Amandou Bynes.

V roce 2012 pochoval svého syna Sage také akční herec Sylvester Stallone. Krátce po jeho smrti se spekulovalo, že zemřel na předávkování, pitevní zpráva losangeleského koronera ale označila za příčinu smrti aterosklerózu věnčitých tepen. Dostal srdeční infarkt. Test na drogy byl negativní. „Sage žil naprosto odlišným způsobem života než jeho otec. Zásadně se vyhýbal posilovně a také jedl velké množství nezdravých pokrmů z rychlého občerstvení, pil slazené nápoje a kouřil. Běžně k tomu užíval různé léky na předpis," citoval tehdy server iDNES.cz kamaráda zesnulého muže. Právní zástupce po jeho smrti uvedl, že se měl ten víkend ženit.

Americký prezident Joe Biden pochoval svého syna v době, kdy byl americkým viceprezidentem a v prezidentském úřadu byl Barack Obama. Stalo se tak v květnu 2015. Syn Beau zemřel ve věku 46 let na nádor mozku, se kterým dlouho bojoval. Hned dvě ženy vzala herci Pierce Brosnanovi stejná nemoc. Jeho dcera Charlotte prohrála svůj zápas s rakovinou vaječníku v červnu 2013. Jeho první manželku Cassandru Harris přemohla stejná nemoc v roce 1991 ve věku 43 let.

Dcera Mii Farrow označila Woodyho Allena za pedofila

Herečka Mia Farrow se musela vyrovnat se smrtí hned několika svých adoptivních dětí. Dcera Tam se v 17 letech předávkovala léky, syn Thaddeus spáchal ve 29 letech sebevraždu a dcera Lark zemřela ve 35 letech na AIDS. Farrow měla 3 děti se skladatelem André Previnem, další tři děti adoptovala. Poté měla vlastního syna Ronana s režisérem Woody Allenem, další dvě adoptovala. Následně adoptovala ještě 6 dalších. Právě adoptivní dcera Soon-Yi Previn z Jižní Koreje byla příčinou rozpadu vztahu Farrow s Allenem. Režisér ji měl kvůli adoptivní dceři opustit. Farrow ho následně obvinila ze sexuálního zneužití jejich dcery Dylan. Obě ženy opakovaně tvrdily, že měl Dylan osahávat, když byla ještě dítě. Režisér se tehdy bránil, že je to msta za jeho vztah se Soon-Yi. Tvrzené zneužití nebylo nikdy prokázáno.

Kauzu dvakrát zkoumala policie, nikdy ale Allena neobvinila. Naopak Allenův syn Mosees obvinil Farrow, že dětem „vymývala mozky“ a učila je, že jejich otec je monstrum a ďábel. Měla je také fyzicky trestat, kdykoliv jí odporovaly. Ačkoliv k usvědčujícímu verdiktu soudu nikdy nedošlo, režisérovi celá kauza velmi poškodila pověst, a dokonce se od něj v té době distancovala široká herecká veřejnost, i společnost Amazon. Stala se jakýmsi symbolem hnutí Me Too. Žije dlouhodobě v Evropě a v Americe se stal personou non grata. V září 2022 oznámil, že snímek Wasp 22 bude jeho posledním. Poté odejde do hereckého důchodu.

Mezi dalšími známými osobnostmi, které si prožily smrt dítěte, je například Prince, Nick Cave, Tim Roth, Mike Tyson, Paul Newman, Marlon Brando, Eric Clapton nebo Luis Enrique.

Zdroj: cbsnew.com, ČSFD, wikipedia.org, iDNES.cz, Novinky.cz, Instagram, nypost.com

