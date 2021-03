Putin je zabiják, tvrdí nový prezident USA Biden. Bílý dům tvrdě kritizuje Rusko za dezinformace

Prezident USA Joe Biden se otevřeně opřel do svého ruského protějšku Vladimíra Putina. Bílý dům otevřel téma sankcí vůči největší zemí na světě a to v reakci na dezinformační kampaně, která byla mířena právě na Bidena a hojně přebírána voliči a volebním týmem Donalda Trumpa. Co všechno řekl americký prezident v rozhovoru pro ABC News?