Obchodnické triky, které vás před Vánoci mohou vyjít draze

Obchod IKEA je marketingový profík. Dokonce dosáhl něčeho, co se jen tak žádnému byznysu nepodařilo (snad kromě hračkářství Hamleys v Praze, kde bude plesat každé dětské srdce). Z nákupu udělalo vedení Ikei zážitek. Nejen, že si tam dáte jídlo za pár korun (a aféra s koňským masem v kuličkách místní restauraci nijak neohrozila, stále je narváno), můžete zajít do kavárny nebo dětského koutku, lidi tam dnes už jezdí na výlet. Když do obchodu přijedete, musíte ho projít celý, abyste se dostali ven. Nebo je třeba hledat složité uličky, které vás občas dokonce zavedou tam, odkud jste přišli. A takhle chodíte dokola. Jede ručník, podložka, hrneček, pánev... Znáte jiný obchod, který zkrátka vždy projdete celý? Dost pravděpodobně při hledání východu najdete něco, co vám doma chybělo a chtěli jste už dávno pořídit.

IKEA je marketingovým profesionálem

Koncept obchodu není jediným důvodem, proč je IKEA tak úspěšná. Nezaměřujeme se na kvalitu jejich výrobků a rozsáhlý sortiment, můžeme se ale podívat, jak zboží na prodejně skladují. Právě velké hromady věcí v prodejních klecích, jako najdete například v oddělení kuchyňských potřeb nebo v textilu, mají zdůrazňovat, že to pořídíte za pár korun a netřeba se omezovat v množství. Kdybyste to samé viděli vyskládané v luxusních regálech, uvažujete svou koupi přeci jen o něco déle (byť by tam byla stejná cena). Známým trikem, který ale nepoužívá jen IKEA, ale například i velká obchodní centra, je absence oken. Tady je prostě pořád tma. Vy tak nemáte přehled, jak dlouho už jste v obchodě strávili, zda se už nesetmělo a nekoukáte tak často na hodinky. Zůstanete déle, nakoupíte více. Přímá úměrnost, skoro.

Pokud člověk nakoupí, je schopen si k věci velmi rychle vytvořit citové pouto. Toho opět využívá profesionální IKEA, která umožňuje zákazníkovi, aby si pro většinu věcí docupital do skladu sám, který je úplně náhodou u pokladen a odvezl si ji ihned domů. To samozřejmě vědí i další e-shopy a snaží se najít dopravce, který zboží zákazníkovi doručí co nejdříve. Sami se zamyslete nad tím, jak velkou roli pro vás hraje, zda produkt můžete mít rychle nebo budete čekat 14 dní. Impulzivní nakupování, které může být nakonec jedno z nejdražších, je pak v tomto případě pod hrozbou dobírky. Pokud to není zaplacené dopředu, zákazník to ani nemusí převzít, protože si to mezitím rozmyslel. Čím dříve doručí obchodník produkt zákazníkovi, tím spíše onen zákazník nakoupí.

Známé triky na e-shopech

Na e-shopech se můžete setkat s mnoha taktikami, pomocí kterých se nás obchod snaží přimět, abychom nakoupili. Takovými nástroji je například časově omezená nabídka, údaje o počtu kusů na skladě (vzniká tu pocit urgence – musím nakoupit, aby mi to nikdo nevyfouknul, podobně fungují ubytovací portály – poslední pokoj!), limitovaná edice a omezený počet kusů (opět urgentní potřeba koupit hned) nebo časově omezená sleva. Obchodníci totiž moc dobře ví, že čím rychleji zákazník nakoupí, tím méně bude do hloubky přemýšlet o tom, co kupuje.

Každá sleva ale není ve skutečnosti slevou opravdovou. Využívejte srovnávače na internetu a možná zjistíte, že ona padesáti procentní sleva je pořád běžná cena, za kterou prodává e-shop vedle. Podobně lákavý může být tzv. bundling, což v překladu znamená, že obchodník bude prodávat například šampón, kondicionér a masku na vlasy jako jeden kus. Sdruží více produktů v jeden prodávaný. Obvykle je alespoň jeden z nich tím, který se velmi špatně prodává a obchodník chce vyprázdnit sklady, v zákazníkovi to ale vzbuzuje pocit, že získal něco velkého a unikátního.

Zdroj: investopedia.com, wpswings.com, IKEA

KAM DÁL: Eva Burešová a Robert Urban: Velký návrat do seriálu ZOO, na který všichni čekali.