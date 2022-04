Když je oprava dražší než servis: Zákazník brzy ušetří, tímto způsobem už nebude nucen do koupě nových výrobků

Každý z nás zná situaci, kdy na telefonu přestane fungovat tlačítko, kdy se mobil vybíjí již za několik hodin nebo je prostě stále pomalejší. Klasicky jde o mobilní telefon po záruce, kdy se jeho používání mění v dost velkou zkoušku trpělivosti. „V této situaci máme dvě možnosti: buď si koupíme model nový, nebo se pokusíme sehnat servis, kde nám telefon za rozumnou cenu opraví. Výrobci nás samozřejmě budou tlačit do té první možnosti,“ má jasno Marcel Kolaja. Z Evropské unie zaznívá, že chce s těmito tzv. kazítky skoncovat.

Například starší iPhone si spolehlivě jinde než v autorizované prodejně Apple neopravíte. V běžném servisu totiž riskujete, že vám telefon neopraví správně, jelikož neautorizovaní opraváři nemají k produktu všechny potřebné informace. „Apple totiž dlouho lobboval proti tomu, aby uživatelé měli tzv. "právo na opravu". Tedy aby oni a potažmo opraváři měli k dispozici všechny potřebné manuály, součástky a opravy softwaru,“ vysvětluje Kolaja.

Co rozhodnutí Evropského parlamentu znamená?

Přijali jsme rezoluci, která právo na opravu pro spotřebitele požaduje. Naším cílem je zajistit spotřebitelům co možná největší férovost ze strany výrobců, prodlouženu záruku a levnější a dostupnější možnost opravy.

Marcel Kolaja v Evropském parlamentu působí v delegacích pro vztahy s USA a Indií. A kromě předsednictva také ve výborech:

- pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

- pro kulturu a vzdělávání

- pro umělou inteligenci v digitálním věku

Co přesně je ale obsahem této rezoluce? Jak budou spotřebitelé vůči výrobcům kazítek chránění?

V první řadě musíme samozřejmě usilovat o to, aby výrobci na trh kazítka vůbec neuváděli. Prodej kazítek by proto měl být nově považován za nekalou praktiku a výrobcům by v takovém případě hrozila sankce. Výrobci nás zkrátka nemohou nutit kupovat si každý druhý rok nové produkty.

Co požadujete?

Aby spotřebitel při nákupu přesně věděl, jakou odhadovanou životnost nakupovaný výrobek má. Naše politická skupina navíc požadovala také prodloužení dvouleté záruky pro všechny typy výrobků. Kvůli odporu konzervativců volá ale rezoluce nakonec pouze po delší záruce pro velké bílé spotřebiče, jako je třeba lednička, pračka nebo myčka.

Myslíte si, že u spotřebitelů je po právu na opravu skutečně poptávka?

Z výzkumu Eurobarometru z roku 2020 víme, že 77 % lidí opravu před nákupem nového výrobku preferuje. Vycházíme tak vstříc přání Evropanů. Nesmíme si jako společnost zvyknout na to, že když se nám porouchá doma elektronika, hned ji vyhodíme. Omezení elektrického odpadu je jedním z důležitých dílů skládačky, které potřebujeme pro udržitelnost naší společnosti. Jsem skutečně rád, že jsme se v Evropském parlamentu na rezoluci takto silně shodli.

Kdy můžeme počítat s tím, že nová pravidla začnou platit?

Rezoluce je dílem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jehož jsem členem. Přijatou rezolucí navazujeme na akční plán Evropské komise, která plánuje ve druhé třetině tohoto roku předložit návrh nařízení týkající se práva na opravu. Lze tedy očekávat, že nová pravidla začnou platit zhruba do dvou let.

