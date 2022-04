Nakupování zásob se vyplatí jen někdy. Ekonom Plíšek vysvětluje, zda je teď ta správná doba

Zvýšení sazeb na 5 procent je od ČNB správné rozhodnutí, dražší peníze by podle šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové poškodily české firmy. Řekla to webu Seznam Zprávy. Ceny v České republice přesto rostou velmi rychle. Vyšší míru inflace už zaznamenali pouze v Litvě a Estonsku.

Musíme mít stále nové věci?

Podle ekonoma a spoluzakladatele společnosti Zlaté rezervy Romana Pilíška bude inflace nadále stoupat dalších zhruba deset let. „S tím nikdo z nás nic moc nenadělá. Na druhou stranu je to pro nás pro všechny důvod k zamyšlení, za co svoje vydělané peníze vlastně utrácíme. Zdali musíme mít neustále vše nové a moderní, nebo se nám třeba v delším horizontu vyplatí kupovat kvalitnější věci, které déle vydrží,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz.

Zmiňuje i pozitivní přístup Evropské unie, která se k problematice postavila kladně. Legislativně totiž nutí výrobce, aby byly jejich výrobky opravitelné. „Což by mělo být samozřejmé,“ myslí si odborník.

Ušetříme, nebo naopak proděláme?

V současné situaci se nabízí řešení - nakoupit zásoby a krizi přečkat "za levno". Podle Pilíška to ale může být značně ošidné. „Nakupování zásob má vždy dvě roviny. Ekonomickou, kdy nakoupíme věci dlouhodobé denní potřeby a v dlouhodobém horizontu nějakou tu korunu možná i ušetříme. Nebo také ne, pokud je zboží nekvalitní, uskladnění nedůkladné a krize krátká. Tam samozřejmě něco i proděláme, výměnou za určitý pocit bezpečí.“

Druhou rovinu vidí v psychologické stránce. Což u nás ukázala nedávná koronavirová krize. „Jde totiž o to, zdali chcete pustit tento druh strachu do svého mentálního prostoru. Jakmile to totiž jednou uděláte, velmi těžko se tohoto pocitu budete zbavovat,“ tvrdí ekonom.

Strach, který ovládá masy

Strach z chudoby ale není nic nového. „Strach z chudoby a nedostatku popisuje americký filozof Napoleon Hill ve své knize „Jak přelstít ďábla“ již v roce 1938, kde definuje strach ze smrti a chudoby jako dva hlavní ovládací prostředky k ovládání mas,“ uvádí Pilíšek příklad.

Zároveň doporučuje racionální přístup, panika není na místě. „Základem všeho je vyváženost a úměra. Pokud tedy mluvíme o případném zásobování, zkusme vždy uvažovat více pragmaticky než emotivně a pečlivě zvažujme, co je nutné a co nikoliv.“

